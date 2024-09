A tripulação da missão espacial Polaris Dawn, da SpaceX, regressou este domingo à Terra após uma missão de cinco dias que fez história por ter incluído a primeira caminhada espacial privada.

Através da rede social X, a SpaceX partilhou várias imagens que mostram o regresso da cápsula “Dragon” ao planeta Terra, amarando no Golfo do México, ao largo do estado norte-americano da Flórida.

A bordo da cápsula chegaram os quatro tripulantes da missão: o comandante e multimilionário Jared Isaacman (que foi o primeiro civil a fazer uma caminhada espacial), o piloto Scott Poteet e os funcionários da SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon.

Para trás fica uma missão espacial que fez história: a cápsula espacial chegou ao ponto mais alto da órbita da Terra, batendo um recorde que nunca tinha sido atingido (1.400 quilómetros de altitude), mas também deixando um registo histórico porque Sarah Gillis e Anna Menon se tornaram as mulheres que viajaram para mais longe da Terra em toda a história.

O momento mais impactante da missão espacial seria, contudo, o da caminhada espacial liderada por Isaacman, que se tornou o primeiro civil a sair de uma cápsula espacial e a andar no vácuo do espaço.

Isaacman financiou a missão, que foi a mais arriscada alguma vez tentada pela empresa espacial de Elon Musk, e teve por isso a possibilidade de se tornar no primeiro civil a passear pelo espaço aberto — eram 11h52 de quinta-feira em Lisboa quando Isaacman saiu da cápsula, amarrado por um cabo.

Até agora, lembra a BBC, só astronautas profissionais de agências espaciais governamentais tinham tentado realizar caminhadas espaciais — o que torna esta missão da SpaceX um marco na história da exploração espacial.