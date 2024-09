Oito mil estudantes conseguiram colocação na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), em que 59% dos candidatos ficaram de fora, segundo informação oficial divulgada este domingo.

Os resultados da 2.ª fase do CNAES foram conhecidos este domingo e para 8.029 alunos representam boas notícias. Segundo dados do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, conseguiram colocação 41% dos 19.644 candidatos, deixando de fora mais de metade.

Na 2.ª fase, estiveram a concurso 9.659 vagas iniciais, às quais acresceram 87 vagas adicionais e 2.011 libertadas por candidatos que já tinham realizado a matrícula, mas foram agora colocados noutro curso.

Apesar do número de alunos sem colocação, ficaram ainda por ocupar 3.728 lugares, que poderão ser disponibilizados na 3.ª fase.

Entre os mais de 19 mil candidatos, a maioria (7.178) já tinha conseguido colocação na 1.ª fase e chegou mesmo a matricular-se, mas voltou a candidatar-se.

Houve ainda 5.535 candidatos que não entraram na 1.ª fase, 4.953 que concorreram agora pela primeira vez e 1.978 que conseguiram um lugar na fase anterior, mas não chegaram a realizar a matrícula.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Universidade de Lisboa e os institutos politécnicos do Porto, Bragança, e Lisboa são as instituições que receberam mais colocados nesta 2.ª fase.

O Instituto Politécnico de Bragança, com maior número de vagas inicialmente disponíveis, foi, no entanto, a instituição onde sobraram mais lugares (818), seguida dos institutos politécnicos de Viseu (318), Castelo Branco (258), Guarda (226) e Setúbal (198).

Por outro lado, houve quatro onde não sobraram vagas: o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e as escolas superiores de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto.

A Universidade de Lisboa foi a principal preferência do maior número de alunos, com 2.959 candidatos em primeira opção, seguida da Universidade do Porto, primeira escolha de 2.045, institutos politécnicos do Porto (1.571) e Lisboa (1.352) e Universidade de Coimbra (1.115).

Os resultados da 2.ª fase foram divulgados hoje às 00:01 na página da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt). Os alunos têm até quarta-feira para realizar a matrícula.

Na 1.ª fase, já tinham sido colocados 49.963, ligeiramente acima do número registado no ano passado, e dos quais 45.268 (91%) efetuaram a matrícula e inscrição.

Segue-se a 3.ª fase do concurso nacional de acesso, entre 21 e 24 de setembro, sendo que cada instituição pode decidir se disponibiliza ou não vagas, que terão de ser em número igual ou inferior às vagas sobrantes da 2.ª fase.

As vagas colocadas a concurso na 3.ª fase são também divulgadas na página da DGES, no dia 23 de setembro.