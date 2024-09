A PSP registou em agosto mais 134 acidentes e mais cinco mortes face ao mesmo mês do ano passado, e deteve 892 condutores por crimes rodoviários e registou 19.064 infrações rodoviárias, segundo um balanço hoje divulgado.

De acordo com os dados da PSP, foram registados nove mortos em agosto, sendo que três resultaram de situações de despiste, três de colisões e três de atropelamentos, “o que revela um aumento de todas as variáveis em comparação com o período homólogo de 2023”.

“Apesar do número de feridos graves ter diminuído significativamente (-24), o número de acidentes, feridos leves e vítimas mortais aumentou (+134, +20 e +5, respetivamente)”, refere a PSP em comunicado.

Durante o mês de agosto, os agentes realizaram, em todo o país, uma média de 63 operações por dia, tendo fiscalizado 56.394 condutores e controlado 160.829 viaturas por radar.

No total, foram registadas 19.064 contraordenações, o que equivale a uma média de 615 infrações por dia.

Segundo o balanço, foram fiscalizados mais 4.508 condutores do que no mês de agosto de 2023, tendo sido detetadas mais 726 infrações do que no período homólogo.

Das infrações registadas, a PSP destaca 2.732 por excesso de velocidade, o que corresponde a 14,3% do total das infrações registadas.

Apesar do aumento do número de infrações, verificou-se uma diminuição das infrações por excesso de velocidade (-851).

A Polícia de Segurança Pública realça “esta diminuição como um fator positivo, uma vez que a condução em excesso de velocidade é um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas ações de fiscalização, os agentes realizaram 17.038 testes de alcoolemia, dos quais resultaram 347 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool, mais dez que no período homólogo de 2023.

Destas infrações, 85 dizem respeito a condutores aos quais se aplica a taxa reduzida de álcool (condutores com carta de condução há menos de três anos ou condutores profissionais), o que corresponde a cerca de 24,5% das infrações registadas por este crime.

A PSP destaca também o registo de 352 infrações por uso do telemóvel, mais 21 que no período homólogo, o que significa que, por dia, foram verificados mais de 11 condutores a usar o telemóvel enquanto conduziam.

Foram ainda detetadas 1.600 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória (+350 que no período homólogo), 530 por falta de seguro de responsabilidade civil (+167), 263 por falta do uso do cinto de segurança (mais 70) e 125 por falta do uso de sistemas de retenção (mais 81).

No mesmo período foram ainda efetuadas 892 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 464 por condução sob o efeito do álcool e 428 por condução sem habilitação legal.

“Atualmente, o fator humano do comportamento é reconhecido como a condição mais relevante para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação, seja por infração e/ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito, seja perante um acontecimento inesperado”, alerta a PSP no comunicado.

Sublinha ainda que, “sendo os cenários urbanos altamente dinâmicos, com múltiplos utilizadores da rodovia em constante movimento, o comportamento dos condutores constitui fator fundamental para continuar esta tendência de diminuição da sinistralidade rodoviária”.

A PSP apela a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado da via.