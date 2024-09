O dia 15 de setembro é de festa tanto para a realeza espanhola como para a britânica. A rainha Letizia comemora 52 anos e o príncipe Harry celebra o seu 40.º aniversário, mas não se espera que nenhum festeje publicamente a data. À jornalista que se tornou primeiro princesa e depois rainha e ao príncipe que renunciou aos deveres reais pouco os liga — mais será o que os afasta — ainda que há alguns anos tenham tido um encontro de relevo em Inglaterra.

Corria o ano de 2017 quando os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, que tinham subido ao trono há três anos, estiveram no Reino Unido para uma visita oficial. No segundo dia desta visita, que se realizou em julho, foi o filho mais novo do então príncipe Carlos o anfitrião do soberano espanhol e da mulher para uma cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres, onde prestaram homenagem aos que perderam a vida na guerra, um momento no qual o rei de Espanha depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido (The Unknown Warrior). Posteriormente, o monarca espanhol assinou o livro de visitas, à semelhança do que fez o seu pai, Juan Carlos I, durante a última visita de Estado dos então reis de Espanha a Inglaterra, em 1986, tal como noticiou a People naquela altura.

Este foi o primeiro papel oficial do príncipe Harry como anfitrião durante uma visita de Estado, depois de ter participado no banquete em honra dos reis oferecido pelos avós, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe, no dia anterior, no Palácio de Buckingham, que reuniu mais de cem convidados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Durante a visita à abadia, o decano John Hall informou Felipe VI e Letizia que é naquele lugar que são coroados os reis de Inglaterra. Naquela altura, a última coroação tinha sido a de Isabel II, que aconteceu a 2 de junho de 1953. Seis anos mais tarde, os soberanos espanhóis regressariam ao mesmo templo, desta vez para a coroação do filho mais velho da antiga soberana, Carlos III, uma cerimónia que aconteceu a 6 de maio de 2023.

Desde esse encontro em Londres muitas coisas mudaram, especialmente na vida do príncipe Harry. Quatro meses mais tarde, em novembro de 2017, era anunciado o noivado do duque de Sussex com a atriz norte-americana Meghan Markle. O casal subiu ao altar a 19 de maio de 2018, na Capela de São Jorge, em Windsor, e menos de dois anos depois tomaram a decisão de dar um passo atrás e deixar os deveres reais, mudando-se em 2020 para Montecito, na Califórnia. Nessa altura tinham apenas um filho, Archie, que não tinha ainda completado o primeiro ano de vida. Em 2021, pouco mais de um ano depois de se terem mudado para os Estados Unidos nasceu a segunda filha do casal, Lilibet Diana, que recebeu os nomes em homenagem à bisavó, a rainha Isabel II (cuja alcunha para os pais, a irmã e o marido era Lilibet) e à avó paterna, Diana de Gales.

A relação entre o príncipe Harry e a restante família real britânica esfriou após o distanciamento do duque de Sussex, que atualmente não mantém relação com o irmão, o príncipe William, tal como a imprensa britânica já noticiou em diversas ocasiões, principalmente após a entrevista polémica que Harry e Meghan deram a Oprah em março de 2021 e depois da publicação do livro do duque de Sussex, ‘Na Sombra’, em janeiro de 2023, no qual fala abertamente sobre a família real.

Já a rainha Letizia celebrou este ano, ao lado do marido, o décimo ano de reinado — e não se livrou de uns turbulentos meses ao cair de 2023. Desde esse encontro com o príncipe Harry, em 2017, Letizia viu a filha mais velha, Leonor, princesa das Astúrias, tornar-se maior de idade, terminar os estudos escolares (que completou no UWC Atlantic College, no País de Gales, em 2023) e começar a formação militar, uma vez que quando subir ao trono será também Comandante Suprema das Forças Armadas. Já a filha mais nova, Sofia, seguiu os passos da irmã e também foi estudar para o mesmo colégio interno em Gales, onde concluirá os estudos na primavera de 2025.