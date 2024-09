A PSP apreendeu na madrugada de sábado duas armas de fogo e uma de ‘airsoft’ no Porto, numa operação conjugada com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Polícia Municipal, foi anunciado esta segunda-feira.

A operação, que se desenvolveu com especial incidência na Rua da Alegria e noutras artérias adjacentes, resultou também numa detenção por imigração ilegal, três por tráfico de estupefacientes, uma por desobediência e três por condução de veículo em estado de embriaguez, acrescenta o comunicado da Polícia.

Na mesma altura foram levantados seis autos de notícia por contraordenação, incluindo a estabelecimentos, por infrações associadas à temática da Segurança Privada, como a falta de vigilante em espaço onde seria obrigatório, ou à instalação de alarmes, continua a nota de imprensa.

Num dos estabelecimentos, assinala a PSP, foram apreendidas as três armas.

Neste estabelecimento, lê-se ainda no comunicado, “a ASAE decretou a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade por infrações no âmbito das condições de higiene, segurança e perigo para a saúde pública”.