O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, esta segunda-feira, um comunicado em que alerta que a “severidade meteorológica irá manter-se extremamente elevada” na próxima terça e quarta-feira. Assim sendo, o perigo de incêndio rural continuará muito elevado, principalmente nas regiões Norte e Centro.

Segundo o IPMA, o tempo manter-se-á quente e seco nos próximos dois dias, além de que os valores da humidade relativa estarão “extraordinariamente baixos, registando-se valores de 10% ou inferiores mesmo em locais próximos do litoral, como por exemplo na região de Aveiro, Porto ou Viana do Castelo”.

Portugal continental está “sob a influência de um fluxo de leste” que se intensificou nesta segunda-feira, explica o IPMA. Assim, prevê-se que o vento continue a soprar do quadrante leste esta terça-feira . No distrito do Porto, por exemplo, essas rajadas podem chegar aos 30 quilómetros por hora.

Já na quarta-feira, “prevê-se uma rotação do vento para o quadrante sul, soprando fraco ou moderado, por vezes com rajadas da ordem de 60 km/h”. Apesar da mudança da direção do vento, continua a prever-se “valores muito baixos da humidade relativa em grande parte do território”.

O IPMA assinala ainda que o “índice meteorológico de perigo de incêndio calculado diariamente que reflete a severidade meteorológica na propagação dos incêndios rurais” tem apresentado “valores extremos”, o que comprova “a adversidade das condições meteorológicas atuais”.

Além disso, aponta o IPMA, “o índice de secura dos combustíveis mortos é muito elevado, superando o valor médio para esta época em grande parte do território”.

Não é de estranhar, portanto, que perigo de incêndio rural se tenha situado, na totalidade dos concelhos do território do Continente, “nas três classes mais elevadas de perigo, Elevado, Muito Elevado e Máximo, com 70% dos concelhos nas classes de Muito Elevado e Máximo”.

O IPMA, devido à previsão do agravamento do perigo de incêndio por causa do tempo quente, já tinha emitido para esta segunda-feira e terça-feira aviso amarelo para os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.