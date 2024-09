Um avião aterrou de emergência pouco depois das nove da manhã no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, apurou o Observador e confirmou fonte da NAV Portugal. A situação interrompeu temporariamente o tráfego aéreo no aeroporto.

O aparelho, um Airbus A330, reportou problemas hidráulicos nas portas do trem de aterragem. “A NAV Portugal confirma implementação de prevenção no aeroporto de Lisboa esta manhã, com uma aeronave a330 com suspeita de problemas hidráulicos”, sublinha a gestora do tráfego aéreo. O avião aterrou “normalmente” por volta das 9h10.

O aparelho teve de ser removido da pista pelos serviços do aeroporto, confirmou a NAV, uma operação visível na transmissão em direto, a partir da pista, da página Aviation TV.

O voo, operado pela companhia aérea World2Fly, era proveniente de Punta Cana, na República Dominicana.

A aterragem não prevista obrigou à suspensão temporária das aterragens e descolagens no aeroporto de Lisboa. Vários aviões, que esperavam autorização para aterrar, tiveram de aguardar até que o tráfego fosse retomado — o que, entretanto, já aconteceu. “Por prevenção, a operação esteve condicionada no AHD entre 9h10 e 9h30, tendo retomado operações normais a partir dessa hora”, esclarece a NAV.

Nas últimas três semanas, esta é pelo menos a segunda vez que um avião aterra de emergência no aeroporto de Lisboa. No final de agosto, um avião da Lufthansa reportou problemas nos travões e viu autorizada a aterragem no aeroporto Humberto Delgado.