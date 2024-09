Da música à meditação: este sábado há um evento à noite no Convento de Cristo

Tanto pela importância histórica como pelo “significado simbólico e espiritual”, Manon Elise, CEO da Harvest Series, viu no Convento de Cristo, em Tomar, o local ideal para organizar o primeiro evento da agência de marketing experiencial e criativo, que cria experiências imersivas que convidam à mudança, em Portugal. É noturno, alia a música à meditação e vem celebrar o equinócio do outono.

Marcado para o próximo sábado, dia 21 de setembro, o Equinox Nocturne vem estrear-se enquanto primeiro evento da Harvest Series por cá — e primeiro também neste formato. Tendo como palco aquele monumento, Património Mundial da UNESCO desde 1983, promete ser um encontro que entrelaça o património cultural do país com paisagens míticas. Em Portugal há 18 meses, Manon revela ao Observador que, depois de visitar o Convento de Cristo, percebeu a importância de mostrá-lo ao mundo e de, com ele, colocar Portugal no mapa.

“Uma amiga convidou-me a ir a um concerto informal dela no Convento de Cristo. Foi tão poderoso e tão maravilhoso. Desatei imediatamente a chorar e achei toda a experiência muito bonita. E, a partir desse momento, apercebi-me de que era realmente importante trazer as pessoas a este monumento, para viverem este monumento, não apenas de uma forma normal, mas também com música”, recordou.

O Equinox Nocturne apresenta-se por isso como o primeiro evento da Harvest Series muito centrado na música e com duração de apenas um dia. Este evento propõe uma jornada ainda de meditação e conexões para os participantes numa altura em que o dia e a noite estão em equilíbrio e o outono dá os primeiros passos para chegar.