O circuito de Lousada (Porto) vai receber uma etapa do Campeonato do Mundo de ralicrosse, nos próximos três anos, anunciou esta terça-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O evento, previsto para o fim de semana de 2 a 4 de maio de 2025, marca o regresso da modalidade 17 anos depois de o circuito ter acolhido pela última vez uma prova do então Campeonato do Europa da modalidade, que deu origem ao Mundial.

“Estamos encantados por termos chegado a um acordo com o Clube Automóvel de Lousada por, pelo menos, os próximos três anos. Vimos em primeira mão quanta paixão existe pelos desportos motorizados nesta região, pelo que foi feito um grande esforço para concretizar este acordo”, sublinhou Arne Dirks, diretor-geral do promotor do campeonato.

A pista, localizada a 50 quilómetros do Porto, irá sofrer um investimento de melhoria das condições em duas fases, prevendo-se que as obras estejam concluídas antes da prova de 2026.

O projeto inclui a extensão da pista na zona da curva três, uma nova ‘joker lap’ [volta com percurso alternativo, mais longo], e um novo paddock [parque de assistência], além de outras melhorias, de forma a “elevar o circuito para o nível do Campeonato do Mundo”.

“O ano de 2024 vai ser recordado em Lousada como um marco do desporto motorizado. A aquisição dos terrenos onde está inserida a pista e os seus arredores por parte do município vai permitir a modernização e a expansão do circuito bem como a construção de um novo paddock. É a concretização de um sonho”, sublinhou o presidente do Clube Automóvel de Lousada, Luís Marinho.

Já o presidente da Câmara de Lousada, Pedro Machado, disse acreditar que este acordo por três anos “é a prova do trabalho árduo, força de vontade, persistência, profissionalismo e espírito de colaboração entre o Município e o Circuito Automóvel de Lousada”.

O CAL foi construído em 1984, tendo acolhido o então Campeonato Europeu de ralicrosse entre 1991 e 2008.

Desde 2015 tem acolhido um dos troços do Rali de Portugal, prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Até este ano, a etapa portuguesa do Mundial de ralicrosse foi disputada no Circuito Internacional de Montalegre.

Contudo, o contrato entre o promotor do campeonato e a autarquia transmontana terminou este ano e ainda não foi renovado.