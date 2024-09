Os Bombeiros de Leça de Balio, em Matosinhos, no distrito do Porto, alertaram esta quarta-feira para um falso peditório que está a ser feito em nome da associação, salientando que “nada têm a ver” com aquele apelo.

Em declarações à Lusa, fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Leça do Balio (AHBVLB) confirmou que “várias pessoas” entraram em contacto com a associação a questionarem sobre um alegado peditório que estava a ser feito em nome daqueles operacionais.

Numa publicação na rede social Facebook, a AHBVLB alerta para um apelo de donativos em dinheiro, via MBway, que está a circular, referindo que “nunca pediu” ao autor daquele apelo para realizar peditório algum.

“Recebemos vários telefonemas sobre uma recolha de donativos por Mbway em nosso nome que está a ser feita por um Nuno Novo. Nós não sabemos quem é este senhor e não pedimos a ninguém que recolha donativos por nós“, referiu a fonte.

Segundo a mesma fonte, “quem ligou referiu que o mesmo peditório está a ser feito em nome de outras corporações”.

A corporação de Leça do Balio é uma das que está mobilizada para vários dos incêndios que lavram Norte do país desde domingo.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.