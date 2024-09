Esta quarta-feira falamos do ataque na escola da Azambuja. “Situação inédita” e “fenómeno estranho” foram algumas das expressões usadas pelas autoridades para classificar o esfaqueamento de seis crianças por um colega numa escola da Azambuja. É cedo para dizer se estamos a assistir ao aparecimento de uma violência comum noutros países da Europa, mas também é verdade que temos fechado os olhos ao crescimento da violência entre as crianças e jovens. Uma violência em que as facas vão marcando uma presença crescente.

