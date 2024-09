O técnico do Benfica, Bruno Lage, afirmou esta quarta-feira que quer introduzir uma “dinâmica de vitória” e mostrou-se confiante que isso aconteça na quinta-feira, em Belgrado, perante o Estrela Vermelha, na estreia na Liga dos Campeões de futebol.

“O que vai ajudar a equipa a crescer são jogos e treinos e, claro, a dinâmica de vitória. É com esse espírito que vamos encarar o jogo de amanhã [quinta-feira], tentando manter essa dinâmica de vitória. O que quero é que a equipa tenha dinâmica de vitória, vá atrás dessa cultura, dando sequência ao trabalho que temos feito”, afirmou Bruno Lage.

O novo treinador do clube da Luz, que fez a sua estreia, nesta segunda passagem, no último fim de semana, frente ao Santa Clara (4-1), para a I Liga portuguesa, falava aos jornalistas na capital sérvia, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Estrela Vermelha.

“Depois do Santa Clara, referir que vários comportamentos foram bons e um deles foi a ambição de vencer e fazer bem. Queremos prolongar isso. É representar em campo aquilo que o clube representa”, referiu o técnico de 48 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lage confirmou ainda que o médio norueguês Fredrik Aursnes, que falhou os últimos dois encontros devido a lesão, viajou para Belgrado e é opção para o arranque da ‘Champions’.

“Participou pouco tempo no treino. Mas, isso deixa-nos satisfeitos e é uma solução para amanhã [quinta-feira]”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, o médio Florentino, titular até agora em todos os jogos do Benfica esta temporada, afastou qualquer favoritismo dos ‘encarnados’ na capital sérvia, mas assumiu o objetivo de seguir em frente na Liga dos Campeões.

“Esperamos um ambiente complicado. Sabemos que os adeptos sérvios são muito fervorosos, mas a nossa mentalidade é sempre a mesma e vamos fazer o nosso jogo. Queremos entrar com um bom ritmo. O objetivo é ganhar todos os jogos e dar o máximo para tentar passar à próxima fase”, referiu o jogador de 25 anos.

O Estrela Vermelha-Benfica está agendado para as 17h45 (horas de Lisboa), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.