Salvatore Totò Schillaci, melhor marcador do Mundial 1990, morreu esta quarta-feira aos 59 anos, vítima de cancro do cólon. O antigo jogador lutava contra a doença há mais de dois anos e estava internado no Hospital de Palermo desde o início do mês.

Totò Schillaci representou clubes como Juventus, Inter Milão e Messina, tendo como principal destaque a sua campanha no Mundial 1990. O avançado foi o melhor marcador da prova com seis golos, tendo liderado a Itália ao terceiro lugar da competição, da qual era anfitriã.

A Federação Italiana de Futebol confirmou a morte do antigo jogador e decretou um minuto de silêncio na próxima jornada da Serie A.

Ciao Totò ????

Eroe delle Notti Magiche pic.twitter.com/UQmGw2ws6p — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 18, 2024

O avançado conquistou duas Taças UEFA ao serviço de Juventus e Inter Milão, mas a sua carreira ficou marcada pela prestação no Mundial 1990, onde até tinha chegado com estatuto de suplente e quase desconhecido.

A prestação no Campeonato do Mundo valeu-lhe um segundo lugar na eleição da Bola de Ouro de 1990, perdendo apenas para o campeão mundial Lothar Matthäus, que conquistou o troféu com a Alemanha. Para lá da competição, Schillaci só viria a marcar mais uma vez com a camisola da seleção italiana.

O Inter Milão também reagiu na rede social X, relembrando “as noites mágicas em que fez um país inteiro sonhar”.