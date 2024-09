O empresário Manuel Serrão está a ser interrogado na tarde desta quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito da Operação Maestro. A informação é avançada pela CNN Portugal.

Serrão é suspeito de fraude na obtenção de subsídios da União Europeia, que poderão ascender a 40 milhões de euros. Segundo a CNN Portugal, nesta diligência o empresário pode prestar declarações, se assim o entender.

O empresário viveu cerca de oito anos no hotel Sheraton, na cidade do Porto e esta longa estadia terá sido paga com fundos europeus. Entre 2015 e 2023, fazer do Sheraton “residência permanente” custou cerca de 372 mil euros.

O empresário foi alvo de buscas em março deste ano. A Operação Maestro remete para factos que começaram a ser investigados em 2018.