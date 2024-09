A Câmara de Ílhavo emitiu esta quinta-feira um aviso à população de risco moderado de inundações, por estarem previstas marés vivas de elevada magnitude durante a preia-mar.

“Entre hoje e amanhã [sexta-feira], estão previstas marés vivas de elevada magnitude durante os horários de preia-mar no Município de Ílhavo”, avisa a autarquia.

O aviso refere que, embora não haja previsão de chuva intensa, “permanece o risco moderado de inundações em algumas zonas baixas e cronicamente inundáveis”.

“O Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com a autoridade policial local, alerta a população para os riscos próprios de uma inundação ao nível da circulação rodoviária e apela à população ao respeito pela sinalização temporária”, diz o aviso.

No texto é feita uma chamada de atenção especial para um possível condicionamento de via, com acesso a moradores, na Rua do Sul, na Gafanha de Aquém.

“Solicita-se à população que tome as medidas preventivas necessárias para evitar quaisquer acidentes ou prejuízos”, nomeadamente esta quinta-feira, entre as 16h00 e as 19h00, e sexta-feira, das 4h00 às 7h00 e entre as 16:30 e as 19:30.