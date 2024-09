O procurador-geral da Venezuela emitiu um mandado de detenção contra o Presidente da Argentina devido à apreensão de um avião venezuelano, numa decisão já repudiada por Buenos Aires.

Tarek William Saab anunciou ainda, na quarta-feira, mandados de detenção contra a irmã do chefe de Estado, KarinaMilei, secretária-geral da Presidência, e contra a ministra da Segurança argentina, PatriciaBullrich, pelos crimes de “roubo qualificado, branqueamento de capitais, privação ilegal de liberdade (…), desmantelamento de aeronaves [e] associação criminosa”.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros argentino “repudiou os mandados de detenção”, sublinhando que a apreensão do avião venezuelano foi uma decisão judicial.

O Ministério reiterou a separação de poderes em vigor na Argentina, “o que infelizmente não é o caso na Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro”, de acordo com um comunicado.

O responsável venezuelano considerou, em conferência de imprensa, que Javier “Milei tornou-se um perigo brutal para todo o hemisfério”.

“Um dos casos que mais aponta isso — onde o Ministério Público abriu uma investigação com base no direito internacional e na lei que rege o nosso país — é o roubo do avião da Emtrasur”, sublinhou Saab, que anunciou ainda a nomeação de dois procuradores especializados para lidar com estes processos.

Na quarta-feira, Saab anunciou a nomeação de um “procurador especializado” para investigar alegados crimes contra a humanidade na Argentina, depois de condenar o que descreveu como ataques contra idosos e jovens, em referência à repressão de manifestações antigovernamentais.

O procurador-geral afirmou que Milei “ataca a Venezuela, as instituições democráticas venezuelanas, o Estado venezuelano e aqueles que ‘motu proprio’ assumem o nacionalismo bolivariano como parte de uma doutrina de libertação do povo”.

Em junho de 2022, as autoridades da Argentina apreenderam um avião da Emtrasur, uma companhia aérea de carga venezuelana e subsidiária de uma empresa estatal sob sanções dos EUA.

Os 19 tripulantes foram detidos e depois libertados, incluindo quatro iranianos, um dos quais era, de acordo com Washington, um antigo comandante da Guarda da Revolução, organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos.

Em fevereiro, já sob a presidência de Javier Milei, o Governo dos Estados Unidos tomou posse do avião.

No início de setembro, o Governo da Venezuela disse ter provas de que a Embaixada da Argentina em Caracas estava a ser usada “para o planeamento de atividades terroristas e tentativas de homicídio” contra o Presidente, Nicolás Maduro, e a vice-Presidente, Delcy Rodríguez.

Alguns dos seis requerentes de asilo da oposição, refugiados desde março na representação diplomática argentina em Caracas, afirmaram que polícias encapuzados e armados cercaram o edifício.

O Brasil tem, desde agosto, a guarda das sedes diplomáticas da Argentina e do Peru na Venezuela, além da representação dos cidadãos e dos interesses dos dois países, na sequência da expulsão dos membros de ambas as delegações por não aceitarem a vitória de Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho.