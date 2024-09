Esta quinta-feira olhamos para a nova Comissão Europeia. Mais à direita e com uma presidente com mais preponderância. A nova Comissão Europeia espelha os resultados eleitorais em cada país e também a projeção de Ursula von der Leyen como “senhora Europa”. Por Portugal, são altas as expectativas em relação a Maria Luís Albuquerque?

