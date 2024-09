O ex-deputado social democrata Ricardo Baptista Leite foi esta quinta-feira anunciado como um dos vários “líderes globais” da Fundação Obama. Durante seis meses, os 36 escolhidos vão reunir-se semanalmente em sessões pensadas para ajudar a impulsionar a mudança. É a primeira vez que um português integra o programa criado pelo ex-presidente do Estados Unidos.

O nome de Ricardo Baptista Leite já consta no site da Fundação Obama, onde se destaca o cargo que ocupa atualmente, CEO da HealthAI – The Global Agency for Responsible AI in Health, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o uso responsável de inteligência artificial na saúde.

Baptista Leite é médico de profissão e assumiu pela primeira vez o mandato de deputado na XII legislatura (em 2011), pelo círculo de Lisboa, cargo para o qual foi sucessivamente reeleito até 2023. Era então vice-presidente da bancada do PSD quando decidiu deixar o lugar na Assembleia da República para dirigir uma organização internacional em Genebra. Atualmente, é vereador da oposição sem pelouro na Câmara Municipal de Sintra.

O perfil na página destaca ainda o seu trabalho como médico voluntário durante mais de um ano durante a pandemia de COVID-19 no Hospital de Cascais, em Portugal, e a participação numa missão humanitária no Hospital Regional de Lviv, na Ucrânia, no primeiro verão após a invasão da Rússia.