O Governo de Angola quer aumentar a taxa de acesso à eletricidade para os 50% até 2027, correspondente a 16 milhões de pessoas, disse esta sexta-feira o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges.

“Atingir a meta de acesso de 50% da taxa de eletricidade representa a concretização de mais de 1.250 mil novas ligações domiciliares em todo o país”, lê-se num comunicado do governo, que dá conta do anúncio do ministro feito durante o 13.º Conselho Consultivo da Energia e Águas, que decorre em Luanda.

“Atualmente, Angola tem taxas de acesso à energia elétrica e à água potável nos patamares dos 44 e 56%, apesar dos significativos investimentos já realizados”, acrescenta-se no comunicado.

De acordo com o governante, “é crucial que o setor se capacite cada vez mais e melhor para garantir a sustentabilidade da atividade que desenvolve, o que implica possuir capacidade efetiva de manutenção das infraestruturas existentes, observância de boas práticas na gestão pública, eficiência na gestão das receitas, adequada capacidade técnica dos quadros técnicos das empresas e institutos, entre outras condições”, lê-se ainda no texto enviado à Lusa.

João Baptista Borges informou que está em execução um conjunto de projetos no setor das Águas, avaliados em mais de 500 milhões de dólares, cerca de 447 milhões de euros, que inclui a reabilitação e modernização de sistemas de abastecimento de água em várias localidades do país, capacitação institucional das empresas provinciais de água e saneamento e a projeção de sistemas de saneamento para sete cidades costeiras, entre outras.

A reunião do Conselho Consultivo terminou na Academia Diplomática Venâncio de Moura, sob o lema “Energia e Águas, desafios e soluções para expansão e sustentabilidade do setor”, e debate ideias e soluções para o futuro do setor da Energia e Águas no país.