Carlos Silvino, um dos principais arguidos do processo Casa Pia, conhecido pela alcunha “Bibi”, viveu na rua depois de ter cumprido uma pena de 12 anos e meio de prisão por centenas de crimes de abuso sexual de crianças. Foi o último arguido do caso a sair em liberdade e, segundo o jornal Nascer do Sol, vive agora perto da instituição onde viviam as vítimas, em Pina Manique.

O antigo motorista dos colégios Casa Pia saiu da prisão há dois anos, em 2022, quando tinha 65 anos, tendo ficado em liberdade condicional, uma vez que a pena a que foi condenado era de 15 anos e cumpriu 12 anos e meio. a sentença inicial era de 18 anos, mas acabou por ser reduzida pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Na altura, a casa de Carlos Silvino foi arrestada para o pagamento de indemnizações às vítimas da Casa Pia.

O escândalo que chocou o país rebentou em 2002, com as revelações de vários alunos da instituição, que diziam ter sido vítimas de abusos repetidos de funcionários e até figuras públicas. O antigo motorista seria detido em novembro de 2002.

Além de Carlos Silvino, também o apresentador de televisão Carlos Cruz, o médico Ferreira Dinis, o embaixador Jorge Ritto, o advogado Hugo Marçal e o antigo provedor Manuel Abrantes cumpriram pena de prisão. A pena de “Bibi”, que foi condenado por mais de 180 crimes, era a mais pesada e foi a última a terminar.