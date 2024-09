A semana foi de mudança. Depois de ter somado três empates em quatro jogos, o último na partida de estreia nesta edição da Liga dos Campeões da Ásia, na segunda-feira, Luís Castro abandonou o comando técnico do Al Nassr. Há muito que Stefano Pioli era visto como uma alternativa viável e a confirmação acabou por surgir poucas horas depois, com o antigo treinador do AC Milan a assumir os destinos da equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio.

Esta movimentação motivou, inclusivamente, um esclarecimento por parte de Guido Fienga, CEO do clube saudita, que, numa entrevista à Asharq Sports, deixou rasgados elogios ao capitão da Seleção Nacional e desmistificou alguns rumores. “Cristiano Ronaldo é o nosso capitão e o jogador mais forte do mundo. Cristiano Ronaldo não controla o clube, mas, obviamente, sendo o número 1 do mundo, dá direções quanto ao caminho que devemos seguir e quais são os objetivos que temos de alcançar. É um vencedor. Pedimos-lhe que nos ensine a ganhar e queremos, este ano, vencer com ele e alcançar os maiores objetivos possíveis. O Cristiano faz parte da equipa e estamos muito felizes por poder contar com ele”, garantiu Fienga.

Sem o lesionado Brozovic, com Otávio a titular e Cristiano Ronaldo de regresso à equipa depois de ter falhado a partida da Champions devido a um vírus, Pioli modificou a estrutura de jogar da equipa para o 4x3x3 ante um Al Ettifaq, treinado por Steven Gerrard, que ocupava o terceiro lugar do Campeonato saudita, com mais quatro pontos que a formação de Riyadh. A equipa de Dammam conta com o português João Costa, de 19 anos, nas suas fileiras e que, no último jogo, o seu primeiro com a camisola do Al Ettifaq, apontou o golo da vitória frente ao Al Fateh (1-2).

A partida arrancou de feição para o Al Nassr e Ronaldo que, nos primeiros instantes, obrigou Rodák a aplicar-se na cobrança de um livre (3′). Pouco depois, Mané apareceu com perigo na área adversário, mas desperdiçou o golo de cabeça (7′). Perto da meia-hora de jogo, o internacional português voltou a aparecer na partida, ao tentar servir Talisca, mas o brasileiro não conseguiu faturar depois de um defesa cortar (28′). Pouco depois, a formação de Stefano Pioli beneficiou de uma grande penalidade que, como não podia deixar de ser, coube a Ronaldo bater. O português atirou para o meio, enganou Rodák e inaugurou o marcador (33′), dedicado o 902.º golo da carreira ao filho Cristianinho e ao amigo José Semedo, que se encontravam na bancada.

A equipa forasteira reentrou melhor e chegou ao segundo golo, através de Al Najdi, o substituto do ex-FC Porto Alex Telles, que picou perante Rodák (57′). O Al Nassr continuou com a corda toda e só não dilatou a vantagem mais cedo porque o remate o remate de Ronaldo falhou o alvo (69′). Contudo, não precisou de esperar muito, já que Talisca fez o 0-3 a passe de Mané (71′). Até ao fim, o madeirense ainda atirou à barra, mas o resultado não sofreu mais alterações e permite ao Al Nassr regressar às vitórias e subir ao quarto lugar, com oito pontos.