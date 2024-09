A posição sobre a nova comissária europeia indicada pelo Govenro português tem trazido dessintonia dentro do PS onde, na última semana, se ouviu Marta Temido pôr em causa as “incapacidades” de Maria Luís Albuquerque, mas também Francisco Assis que disse não ter “a mais pequena dúvida” sobre a “solidez intelectual” e as “competências” de Maria Luís Albuquerque.

Esta quinta-feira, na Rádio Observador, a eurodeputada socialista que foi cabeça de lista do PS nas últimas Europeias falou de Maria Luís na pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e Investimento, da Comissão Europeia, e disse que a escolha levanta “preocupações” e “apreensões”. E isto porque Maria Luís Albuquerque, quando esteve no Governo, “teve nas mãos importantes dossiês financeiros e foi incapaz de resolver o saneamento do Banif, incapaz de reavaliar a venda do BPN e de perceber o que passava dentro do BES. Resolveu contratos financeiros de swaps que ainda hoje queremos compreender e que nos parecem ruinosos”, descreveu Marta Temido.

Maria Luís vai enfrentar, no Parlamento Europeu, não só escrutínio do seu registo de interesses e eventuais incompatibilidades, como também terá uma audição na comissão competente para a área que vai tutelar na Comissão Europeia. No final, o colégio de comissários será votado e os socialistas têm criticado uma linha mais austeritária no novo elenco, apontando dois nomes de um passado que registam como sendo de má memória: o letão e vice da Comissão Valdis Dombrovskis e a portuguesa Maria Luís Albuquerque.

As criticas concentram-se na antiga ministra das Finanças e no seu histórico sobretudo junto da banca, já que, segundo aponta a socialista, a carta de missão de Ursula Von der Leyen coloca nas suas tarefas a “supervisão bancária da União Europeia e o reforço da vigilância e da sustentabilidade dos sistemas bancários”. Mas Marta Temido não questiona só as “competências” de Maria Luís, também diz que tem “uma incapacidade aparente em lidar com conflitos de interesses” — e aqui aponta que Maria Luís “depois de uma gestão política duvidosa no sector financeiro” tenha ido” trabalhar para uma empresa que comprou crédito malparado à entidade envolvida no negócio financeiro que foi mal gerido”.

A posição crítica contrasta com o que se tem ouvido do número dois do PS nas Europeias, Francisco Assis que, num comentário no Porto Canal, considerou que a mesma figura que Marta Temido ataca “tem as condições para desempenhar a função” de comissária. O Assis falava ainda antes de conhecer a pasta que calharia à ex-ministra do PSD mas já desalinhava da reação que o seu partido tinha tido ao nome indicado pelo Gopverno para a Comissão.

Quando questionado em concreto com as críticas do PS sobre o regresso ao passado da troika, respondeu: “Compreendo que na disputa politico-partidaria haja essa preocupação de salientar isso ou aquilo, mas nós já não estamos francamente nesse domínio da disputa”. “Vai ser avaliada como todos o que é importante e desejo é que tudo corra bem e possa desempenhar eficazmente as funções na Comissão Europeia”, disse ainda sobre este assunto.

Já para Marta Temido, a questão da nacionalidade é secundária neste caso. “A posição protuguesa é a posição europeia”, responde quando questionada sobre a defesa de uma candidata portuguesa. “O que estamos a sinalizar é que a escolha feita tem um conjunto de riscos e esses riscos são graves para o interesse de Portugal e para o interesse dos europeus”, disse a socialista que acautelou: “Portugal não deixará de ter o seu comissário. Não estará em causa a indicação de um comissário pelo Governo português”.

Ainda não antecipa o que os socialistas devem fazer na votação da Comissão Europeia, mas pede “seriedade e objetividade” na fase de avaliação e diz que “seria prematuro dar carta branca a qualquer nome indicado”. E diz mesmo que “talvez a presidente da Comissão não tenha sido bem informada sobre o que estava em causa”, admitindo, no entanto, que os socialistas estão “absolutamente disponíveis a ser convencidos”.

Na semana passada, também antes de conhecer a pasta e Maria Luís Albuquerque, outra eurodeputada socialista antecipava uma linha mais critica no PS. No podcast que tem com a eurodeputada do PS Lídia pereira, Ana Catarina Mendes também apontou “incapacidade técnica” a Maria Luís Albuquerque, evidenciada pelo “dossiê dos swaps“. Também lembrou o passado da troika de que a ex-ministra fez parte, mas ainda assim, esperava que Maria Luís pudesse ter “uma visão diferente nos próximos cinco anos”.

Pelo meio também registou que a comissária indigitada “apresentou o livro [do antigo deputado do Chega] Mithá Ribeiro que é uma homenagem a Trump. Não deixa de ser extraordinário que nos tempos em que temos de ter uma Europa com mais democracia e mais humanista esta seja a escolha do Governo português”.

A esquerda já tinha dado indicações de estar apostada em fazer oposição ao nome indicado pelo Governo para Comissão Europeia, mas o PS tem deixado, por agora, de lado um dos casos que à sua esquerda também se tem apontado a Maria Luís: a privatização da TAP em 2015.