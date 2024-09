Um homem foi detido por estar “fortemente indiciado” pela prática de duas tentativas de homicídio que aconteceram em agosto no interior do comboio na linha de Sintra e vai ficar em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que “identificou, localizou e deteve um homem, de nacionalidade estrangeira, fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma branca, ocorridos a 8 e a 12 de agosto deste ano, no interior de composições ferroviárias da linha de Sintra”, no distrito de Lisboa, onde viajavam as vítimas.

Ainda de acordo com a PJ, o suspeito vai ficar sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

As vítimas, dois homens de 24 e 26 anos, também de nacionalidade estrangeira, tiveram de ser conduzidas a uma unidade hospitalar após a agressão, refere a PJ, acrescentando que um dos homens “correu perigo de vida”, ficando internado mais de um mês.

“Após o ataque com arma branca, o agressor fugiu do local sem passar pelas portas de acesso ou saída dos comboios, não fazendo uso de qualquer título de transporte”, lê-se na nota de imprensa.

A PJ adianta ainda que “a investigação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ prossegue com o objetivo de referenciar outras circunstâncias semelhantes em que o detido possa ter sido o agressor”.