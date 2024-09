As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) abriram um inquérito depois de vários soldados israelitas terem sido filmados a atirar os corpos de três palestinianos de um telhado durante um ataque na Cisjordânia. Confrontado com os factos, o exército israelita afirmou esta sexta-feira, em comunicado, que se trata de “um incidente grave” que não está “em conformidade” com os seus valores e com o que é esperado das suas forças. “O incidente está a ser analisado”, apontou ainda num comunicado citado pelo The Times of Israel.

As imagens do incidente, filmado na cidade de Qabatiya, no norte do país, perto de Jenin, circulam nas redes sociais e parecem mostrar uma máquina retroescavadora militar a recolher e a remover os corpos. Um jornalista da Associated Press testemunhou o incidente e o jornal está a partilhar um vídeo do momento em que os corpos são atirados do topo do edifício. A agência não consegue confirmar, no entanto, a identidade ou paradeiro atual dos corpos.

Em declarações à CNN, um correspondente da Al-Arabi afirmou ter testemunhado o mesmo incidente. “Tentaram demolir a casa com uma máquina retroescavadora para retirar os corpos. Isso não funcionou”, relatou. “Os soldados subiram, pontapearam e empurraram os corpos para fora do telhado, como vimos. Deram pontapés, empurraram e atiraram três corpos diferentes de um telhado, e um quarto corpo foi atirado do telhado adjacente, alguns metros abaixo”, acrescentou.

O direito internacional exige que os militares tratem os corpos dos soldados inimigos com respeito, evitem que sejam mutilados e os devolvam à família do falecido.

Em reação às imagens, John Kirby, porta-voz da Casa Branca, mostrou-se “profundamente preocupado” com o teor das imagens. Entende que no caso de virem a ser confirmadas, o comportamento dos soldados é “abominável”.”Se as imagens forem autenticadas, será claramente um comportamento abominável e uma violação flagrante por parte de militares profissionais”, declarou Kirby.