A presidente da Comissão Europeia chegou na manhã desta sexta-feira a Kiev para garantir apoio europeu à Ucrânia, antes da estação fria e quando a instituição finaliza a proposta referente ao empréstimo do G7.

Cerca das 8h00 (6h00 em Lisboa), Ursula von der Leyen chegou a Kiev para a sua oitava deslocação à Ucrânia desde que o país foi invadido pela Rússia há dois anos, rodeada por uma comitiva de funcionários europeus e por uma dezena de jornalistas baseados em Bruxelas, incluindo a agência Lusa.

“A minha oitava visita a Kiev ocorre numa altura crucial. A estação do aquecimento [fria] começa dentro de duas semanas e os ataques implacáveis da Rússia às infraestruturas energéticas civis da Ucrânia têm como objetivo infligir o máximo de danos, [pelo que] ajudaremos a Ucrânia nos seus corajosos esforços para ultrapassar esta situação”, afirmou a líder do executivo comunitário em declarações à Lusa e aos outros meios europeus no local.

A visita surge também a um mês de se assinalarem os mil dias do conflito, causado pela invasão russa em fevereiro de 2022.

“Apresentarei ao Presidente [ucraniano, Volodymyr] Zelensky o plano de preparação para o inverno da Comissão para a Ucrânia — como um apoio suplementar no valor de cerca de 160 milhões de euros que ajudará a cobrir mais de 25% das necessidades de eletricidade do país — e discutiremos também o nosso apoio à corajosa defesa da Ucrânia, para obrigar a Rússia a pagá-la através das receitas geradas pelos seus ativos congelados” na União Europeia (UE), referiu a responsável.

