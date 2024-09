O Dia em que a Lua e a Terra se Zangaram

Texto de David Duff, ilustrações de Noemi Vola (Lilliput), 14,95€

As duas são inseparáveis, até ao dia em que uma zanga astronómica deixa a Lua e a Terra de costas voltadas. Farta de ter passado 4,5 milhões de anos a orbitar à volta do planeta azul, a Lua decide pôr uma mochila às costas e ir embora. E assim começa uma viagem interplanetária com contornos de concurso amoroso, simplesmente genial. Do quente Vénus ao ainda mais escaldante sol, passando por Júpiter e as suas 96 luas, ou Saturno e os anéis onde apetece dançar a noite toda sem consequências, nesta obra de estreia o copywriter David Duff assegura que nunca mais ninguém se esquece da composição do sistema solar. No final, com as mesmas ilustrações inconfundíveis de Noemi Vola – apresentada em Portugal pela editora Planeta Tangerina –, é possível aprender também de onde veio a Lua ou porque parece diferente todas as noites.

Recomeçar

De Oliver Jeffers (Orfeu Negro), 22,50€

Da série “Aqui Estamos Nós”, Oliver Jeffers traz um livro para todas as idades, onde segue o mesmo registo dos anteriores – um pai a falar para os filhos –, e aproveita para colocar questões mais sérias. Onde começámos? Onde queremos ir neste mundo cada vez mais acelarado? Entre o registo existencialista e ativista, a crítica da atualidade e a fé na humanidade, Jeffers constrói uma história visual da nossa existência até agora, desmontando com uma desarmante simplicidade o que nos torna humanos. Um momento para parar, pensar nas nossas prioridades e no caminho que queremos fazer durante o curto tempo que passamos na Terra. O momento para Recomeçar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Irrequieta, Madalena Perdigão

Texto de Catarina Sobral (Tinta da China e Centro de Arte Moderna da Gulbenkian), 14,90€

O timing não podia ser melhor. Agora que se inaugura o novo Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, a Tinta da China edita, em parceria com o CAM, uma biografia da Irrequieta, Madalena Perdigão, escrita e ilustrada por Catarina Sobral (que demonstra ter um dom para este formato). Da menina que decidiu estudar piano e matemática “num tempo em que isso era coisa de homens”, à mulher que chegou à Gulbenkian e disse que faltava música, acompanhamos o percurso inspirador da pioneira que esteve por trás da orquestra, do coro e do ballet Gulbenkian, ou ainda da modernização do Conservatório. Uma estreia auspiciosa de uma nova coleção dedicada às “Heroínas das Artes”, que irá contar histórias sobre mulheres corajosas a partir da coleção do museu.

Os Lápis Regressam à Escola

Texto de Drew Daywalt, ilustrações de Oliver Jeffers (Nuvem de Letras), 13,95€

Agora é que os lápis estão em casa. Em mais uma aventura da dupla Drew Daywalt e Oliver Jeffers, acompanhamos os lápis de cera a despedirem-se do verão para regressar à escola, fazer novos amigos e perceber que até a matemática pode ser fixe, quanto mais a aula de artes.

O Crocodilo e o Dentista

De Taro Gomi (Orfeu Negro), 13,50€

Qual dos dois é mais assustador? Um crocodilo ou um dentista? Com humor, Taro Gomi põe estas duas personagens frente a frente, numa ida tensa ao consultório, que acaba por ser também muito cómica. Com falas em espelho, o livro tem outra grande mais valia: é um grande incentivo para lavar bem os dentes.

Brilha Brilha Purpurina

De Nuppita Pittman (Upa Editora), 13,90€

A editora Upa regressa com um livro que dá vontade de ler em voz alta, perfeito para os primeiros leitores que irão certamente pedir, fazendo eco com o nome da coleção, “Conta outra Vez”. Escrito e ilustrado por Nuppita Pittman, Brilha Brilha Purpurina reúne sete simpáticas e improváveis personagens numa piscina: uma galinha, duas sardinhas, três tangerinas e uma cebola. Entre mergulhos e banhos de sol, os seus dias de sonho são interrompidos por uma voz misteriosa que canta “brilha brilha purpurina”, e os deixa atarantados. O suspense mantém-se até ao fim, cheio de vivacidade e bom humor.

A Cada Planeta a Sua Letra

Texto de Carlos Nuno Granja, ilustrações de Mantraste (Livros Horizonte), 14,90€

O galo Mesquita que levar a galinha Benedita a passear e não faz a coisa por menos: convida-a para uma viagem planetária que é ao mesmo tempo uma viagem pelo alfabeto. Do A ao Z, as letras transformadas em planetas escondem personalidades surpreendentes. Cada uma tem direito a uma rima, escrita por Carlos Nuno Granja e ilustrada com a mesma graça por Mantraste.

A Gigantesca Pequena Coisa

De Beatrice Alemagna (Orfeu Negro), 15€

Da mesma autora de Boa Viagem, Bebé, chega esta história de grande formato sobre uma Gigantesca Pequena Coisa que não vemos mas que se pode encontrar, também ela, nas pequenas coisas do dia-a-dia. Uma homenagem delicada e profunda ao tema da felicidade – a felicidade invisível e escorregadia, mas aqui tão bem apanhada.

Todos Juntos

De Maria Nogueira Nössing (Planeta Tangerina), 13,90€

Vinte personagens muito diferentes andam juntas para todo o lado. Há uma flor chamada Mar, uma menina chamada Maya, uma extraterrestre de braços compridos, duas fatias de pizza sempre de mãos dadas e até uma Meia que anda de carro. De cenário em cenário, vão da praia ao teatro, do parque à biblioteca, sempre com encontro marcado para o dia seguinte. Num registo alegre e colorido, Maria Nogueira Nössing convida a observar os detalhes de cada página, o individual e o todo, com desafios e até um final aberto, para quem quiser continuar a história.

Um Dia (Não) Muito Bom

Texto de Kaye Umansky, ilustrações de Ben Mantle (Jacarandá), 12,90€

Agora que o despertador toca mais cedo, é muito possível que alguém acorde com os pés de fora. É o que acontece neste livro, mas em vez de pés são patas – as do protagonista, um pato chamado Paco. Normalmente, o Paco é um pato exemplar, educado, delicado, uma simpatia. Até que um dia está virado do avesso, “nada encantador”. Em rima, acompanhamos o seu ar carrancudo e vemo-lo implicar com tudo o com todos. O seu mau humor dá quase vontade de rir e ajuda a sublinhar duas lições: os amigos podem ser o melhor antídoto para uma nuvem sobre a cabeça, e toda a gente tem direito a Um Dia (Não) Muito Bom.

Todos Para a Cama

Texto de Katrina Charman, ilustrações de Guilherme Karsten (Jacarandá), 12,90€

Ah, a hora de deitar, sempre uma animação. Em vez de contar carneiros, Todos para a Cama propõe contar, para trás e para a frente, 10 animais que se preparam para adormecer lado a lado. Com páginas de diferentes tamanhos que acompanham o tamanho do quarto e do colchão, acompanhamos o virar e revirar destas personagens – um leão, uma vaca, um gato, uma ovelha, um cão, uma preguiça, um urso, uma cobra, um pato e uma galinha –, convidados a reproduzir também o barulho que faz cada animal. Um sucesso garantido junto dos mais pequenos, na hora de ir para a cama e não só.

Dentro da Tenda

De Lucie Lučanská (Planeta Tangerina), 13,90€

Já na quinta edição, o Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado é uma parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e o Planeta Tangerina que tem permitido descobrir novos autores através da publicação de obras originais. Dentro da Tenda é a estreia da autora checa Lucie Lučanská com uma história sobre dois irmãos que decidem ir acampar e enfrentar os perigos da natureza noturna, longe de casa. Com coragem, cumplicidade, imaginação e um final surpreendente que sublinha o humor da história, esta é a prova de que um espírito aventureiro encontra sempre o seu lugar, e não precisa de mais do que de uma singela tenda.

Julieta Pirueta

Texto de Brian Freschi, ilustrações de Elena Triolo (Nuvem de Letras), 14,95€

Para os adolescentes chega esta novela gráfica sobre a também adolescente Julieta. Desastrada, tímida e diferente da maioria, Julieta acaba de mudar de casa com a mãe e o irmão viciado em videojogos, e começa os dias numa nova escola onde para se ser popular parece ser preciso ser um ás em desporto. De quadradinho em quadradinho, a história lê-se de um fôlego e reúne temas próprios da idade como a mudança, o bullying, o conflito de gerações e a coragem.

Explosão na Fábrica de Poemas

Texto de Kyle Lukoff, ilustrações de Mark Hoffmann (Lilliput), 15,95€

Agora é que os miúdos vão ficar familiarizados com versos, sonetos, métricas, haikus, analogias, aliterações e até epitalâmios. A partir de uma ideia original – um professor de piano que fica desempregado quando os pianos automáticos chegam à idade e começa a trabalhar numa fábrica de poemas –, Kyle Lukoff leva-nos ao mundo lírico da poesia, numa história que é também uma caricatura dos tempos modernos, onde tudo é imediato e em série. Entre o armazém de versos, o caixote dos lugares-comuns e o desmisturador de metáforas, Explosão na Fábrica de Poemas é uma homenagem à poesia e ao artesanal. Num longo glossário incluído no fim do livro, explicam-se ainda várias palavras usadas na história, com citações de poemas portugueses “recolhidas de acordo com recomendações da Educação Literária”.

Esta Árvore é Minha

De OlivierTallec (Nuvem de Letras), 12,95€

Um esquilo pequeno com uma ganância enorme agarra-se a um tronco e diz: “Adoro árvores. Adoro esta árvore. Esta árvore é MINHA. Adoro comer as MINHAS pinhas à sombra da MINHA árvore.” Com maiúsculas estratégicas e ilustrações expressivas, Olivier Tallec constrói uma fábula com várias leituras, sobre algo intrinsecamente humano como o sentido de posse e os perigos que espreitam quando é levado ao exagero.

A Vida para lá do Arquário

Texto de Marta d’Orey, ilustrações de Cátia Vidinhas (Jacarandá), 13,90€

As ordens inverteram-se. No livro de estreia de Marta d’Orey, ilustrado por Cátia Vidinhas, um Carapauzinho passa os dias a pedir aos pais para ter um homenzinho doméstico. Quando finalmente o deixam ir ao mercado escolher um, Colombo, o “homenzinho de arquário”, mostra-se apático e desligado de tudo. Num conto aquático, cheio de referências ao mar, a autora constrói uma metáfora sobre a liberdade e sobre saber abrir os olhos para o que está mesmo à nossa frente.

Edmundo, o Elefante Esquecido

Texto de Kate Dalgleish, ilustração de Isobel Lundie (Nuvem de Letras), 13,95€

Ao contrário do que se costuma dizer sobre os elefantes, Edmundo é muito esquecido. Um dia, a mãe dá-lhe uma tarefa complicada: ir buscar as coisas que faltam para a festa de aniversário do irmão mais novo. São coisas divertidas, como chapéus pontiagudos ou uma caixa gigante cheia de confetti, mas Edmundo – que começa por se esquecer da lista –, vai garantir que as coisas que traz são ainda mais extravagantes. Uma história deliciosamente estapafúrdia e, como tal, para ficar na memória.

A Macaquinha

De Marta Altés (Fábula), 13,95€

A valentia não se mede aos palmos, e a prova disso é esta Macaquinha. Cansada de ser pequenina e de perder os melhores cachos de bananas por causa do seu tamanho, esta improvável e determinada heroína decide subir ao cimo da árvore mais alta da selva. Na viagem, e lá de cima, vai perceber que as coisas mais pequenas podem também ser as mais bonitas e fazer coisas impressionantes. Uma mensagem perfeita para os leitores de palmo e meio que tantas vezes dizem que só querem ser grandes.

A Sabedoria dos Povos Indígenas

Texto de Josep Maria Mallarach, ilustrações de Verónica Fabregat (Akiara). 13,50€

Os livros da Akiara distinguem-se à distância: pelas ecoedições, com capas de cartão reciclado, e pelos temas sempre pertinentes, como a diversidade cultural e o respeito pela mãe natureza. Este terceiro volume da “coleção de conhecimento” Akiwow (indicada para mais de sete anos) reúne tudo isso e é dedicado à Sabedoria dos Povos Indígenas, mostrando como estas culturas – “as mais antigas e resilientes da humanidade” – vivem ainda espalhadas pelo mundo. Dos Samis aos Quéchuas, do Ártico ao Peru, o livro viaja pelo mundo no encalço destes povos, “verdadeiros mestres da sustentabilidade” e de uma vida mais plena.

A Menina da Fila da Frente

Texto de Onjali Q. Raúf, ilustrações de Pippa Curnick (Booksmile), 13,95€

Da mesma autora de O Rapaz ao Fundo da Sala, A Menina da Fila da Frente regressa ao tema da bondade e da empatia, usando a escola como cenário privilegiado para apresentar às crianças temas como a guerra, a crise dos refugiados e a inclusão. Tudo começa com a chegada de uma nova colega, que só tira os olhos do chão para os fixar no caderno onde regista desenhos tristes do que lhe terá acontecido. Determinado a ganhar a sua amizade, um menino esforça-se para lhe mostrar que os desenhos podem voltar a ser alegres e coloridos. Uma grande lição, na primeira ou na última fila.

O Grufalão – Edição Especial 25 Anos

Texto de Julia Donaldson, ilustrações de Axel Scheffler (Editorial Presença), 13,90€

São as bodas de prata de uma das mais famosas histórias infantis, com uma capa “de ouro”. Para comemorar os 25 anos de O Grufalão, a Jacarandá lança “uma edição especial da história clássica, com um bónus”. Na verdade, são vários conteúdos extra para celebrar este aniversário, entre eles uma viagem aos bastidores de como tudo nasceu, uma música, uma receita de cupcakes e um passo a passo para criar personagens com colheres de pau.

Aconteceu na Escola

Texto de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, ilustrações de Pedro Rocha e Mello (Caminho). 8,90€ (cada volume)

É uma nova coleção da dupla que criou séries famosas como a incontornável “Uma Aventura” (já no 67º volume), ou a saudosa “Viagens no Tempo”. Desta vez, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada concentram-se num cenário que, enquanto professoras, conhecem tão bem. “Aconteceu na Escola” é o nome da coleção, com dois primeiros volumes a chegarem simultaneamente no dia 1 de outubro: O Professor Misterioso, sobre o arranque de um novo ano letivo, e A Semana Verde, onde um grupo de alunos sai para um acampamento na natureza. Desta vez, Arlindo Fagundes dá o lugar a Pedro Rocha e Mello, que assina as ilustrações.