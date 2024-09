Os capitães do FC Porto e do V. Guimarães prestaram este sábado uma homenagem aos bombeiros que na última semana combateram os incêndios nas regiões norte e centro do país — e que resultaram na morte de sete pessoas, entre os quais três bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, cujo funeral se realizou esta tarde.

Antes do arranque do jogo, Diogo Costa e Bruno Varela subiram ao relvado à frente das respetivas equipas e com uma alteração na indumentária: por cima do equipamento oficial, os jogadores usavam um casaco vermelho dos bombeiros. As imagens foram partilhadas nas redes sociais.

Pelos que defendem o nosso país dia após dia. Obrigado ????#VSFCP pic.twitter.com/o1HaODizxH — FC Porto (@FCPorto) September 21, 2024

“Pelos que defendem o nosso país dia após dia. Obrigado”, escreveu o FC Porto na legenda de um tweet em que também foram partilhadas as imagens desses minutos que antecederam a partida.

O mesmo gesto já tinha sido feito no jogo desta sexta-feira entre o Nacional e o Braga. E vai repetir-se, de resto, em todas as partidas da I Liga desta jornada.