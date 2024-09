O paddock do MotoGP continua instalado em Misano no início de uma série de sete corridas em apenas nove semanas. É a reta final desta temporada e o começo de todas as decisões. Apesar de a chuva não ter aparecido, o piso escorregadio acabou por prejudicar a primeira sessão de trabalhos, que não teve ninguém em pista quase durante toda a sua extensão. À tarde foi diferente, mas Miguel Oliveira acabou por ter um problema na mota e não conseguiu a passagem direta à segunda qualificação.

“Foi um dia muito difícil para nós. [Depois do problema] quis trazer a mota para as boxes para perceber se ainda a conseguiríamos reparar enquanto eu experimentava a outra mota, mas tal não foi possível. A outra mota pareceu ter algum problema na frente, relacionado com a direção. Não me estava a sentir confortável a pilotar e quando saí para a pista para a última tentativa [de volta rápida], ainda foi pior, pelo que estava mesmo alguma coisa mal. Temos de montar tudo e esperar que, amanhã [sábado], sejamos capazes de seguir para a Q2″, sublinhou o português da Trackhouse.

E assim foi, o segundo dia do Grande Prémio da Emília-Romanha começou melhor para o português, que terminou a primeira qualificação na segunda posição, apenas atrás de Brad Binder (KTM). Na Q2, o piloto de Almada ainda esteve no top 10, mas acabou por cair para 12.º nas últimas voltas lançadas, ficando a 1.083 segundos de Pecco Bagnaia (Ducati), que continua a dominar em Misano e voltou a superar a volta mais rápida de sempre do circuito.

