A Renault deixou escapar para a Internet a primeira imagem do renovado Austral, o SUV da marca do segmento C (com 4,51 m de comprimento), o mais importante na Europa, que disponibiliza exclusivamente versões mild hybrid e full hybrid, as primeiras com uma potência de 158 cv e um consumo combinado de 6,1 l/100 km e as segundas com 200 cv e uma média de apenas 4,5 l/100 km. Mas o SUV da marca francesa deixou de estar alinhado com os modelos mais recentes deste construtor, o que a Renault aproveitou para actualizar com este restyling.

É certo que esta renovação acontece apenas dois anos depois da apresentação do Austral à imprensa em 2022, mas o mercado tem destas coisas e, por vezes, está sujeito à estratégia e necessidades do construtor. E a realidade é que os novos Clio, Captur e Symbioz, só para mencionar veículos mais pequenos do que o Austral e com motores a combustão, passaram a adoptar (parcialmente) a nova imagem de marca, que se traduz por uma assinatura luminosa vertical nos extremos do pára-choques frontal, em vez do antigo “C” em torno dos faróis.

O renovado Austral, que usufrui do mesmo restyling de que vai igualmente beneficiar o Espace — uma vez que ambos assentam na mesma base — deverá exibir melhorias estéticas especialmente ao nível da frente, uma vez que a traseira será poupada a modificações, à semelhança do que aconteceu no Clio e no Captur. Mas numa altura em que alguns rivais do Austral são alvo de upgrades estilísticos, como o Peugeot 3008 e o VW Tiguan, é natural que a Renault tenha achado que chegou a ocasião ideal para refrescar o seu SUV do segmento C.