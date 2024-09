Quem poderá querer e/ou precisar de um baú de viagem em pleno século XXI? A avaliar pela lista de espera para conseguir comprar um, milhares em todo o mundo. Basta pensar como a Christie’s ensina até a colecioná-los e nem faltam edições NFT.

Se a tradição e savoir faire da marca remontam a 1854, foi em 1868 que Louis Vuitton inventou um exemplar concebido para os exploradores levarem consigo em cada deslocação mundo fora. O bed trunk, ou porta-malas, seria protegido por uma patente registada em 1885 pelo filho de Louis, Georges. A cama conheceria os seus momentos de glória em feiras mundiais e exposições internacionais e popularizou-se entre os espíritos nómadas, e ainda nas campanhas militares, pela sua robustez e aplicação prática.

Modernizado para satisfazer os padrões atuais, mas no essencial fiel aos primórdios (a começar pelo processo de fabrico) o icónico modelo foi relançado em abril passado, reproduzindo a clássica tela monograma da maison francesa na parte exterior e, na parte interior, apresentando uma sofisticada estrutura de cama dobrável de alumínio e madeira de faia.

Agora, surgem duas novas versões contemporâneas do baú, desenhadas pelos diretores artísticos das coleções masculina e feminina da marca. Pode escolher entre o baú cama projetado em colaboração com Nicolas Ghesquière, ou a versão idealizada por Pharrell Williams.

Williams decidiu reinterpretar um baú histórico dos arquivos seguindo o seu estilo dandi assinatura. A criação exibe um padrão listado desgastado inspirado na lendária tela de 1872. As lriscas surgem também no interior, enquanto o colchão e a almofada em jacquard apresentam bordados “LV Lovers” (Pharrell adicionou a marca Lovers a muitos de seus novos designs.) Já Ghesquière revela um exterior futurista inspirado na sua coleção Cruise de 2023. O baú é adornado com placas de metal gravadas que trazem uma nota sci fi. Em contraste, o interior vale-se de um colchão decorado com um padrão floral semelhante ao da coleção Primavera-Verão 2018 de Nicolas. Ambos os modelos podem ser encomendados. O primeiro ronda os 200 mil euros e o segundo pode ascender aos 230 mil euros.

Em qualquer dos casos, a estrutura comporta um colchão grosso de quatro partes. Essas secções são cobertas com um colchão de espuma viscoelástica e ficam sobre tiras de algodão trançadas, um recurso usado desde os primeiros baús para proteger os objetos pessoais dos clientes enquanto viajam.

Para uma maior facilidade, a cabeceira da cama, com uma almofada, pode ser inclinada para cima e uma mesa de cabeceira de madeira de faia pode ser adicionada à estrutura da cama. E não faltam outros acessórios e mobiliário com o selo da casa que reforçam a experiência luxuosa e de lazer.

Em novembro de 2023, o El Pais circulava pelas oficinas onde até hoje, como há 150 anos, são fabricados os baús, e confirmava in loco os níveis de popularidade até aos nossos dias. Em Asnières-sur-Seine, a 40 minutos de Paris onde o fundador Louis Vuitton viveu entre 1859 e o ano da sua morte, 1892, mais de 250 artesãos, organizados em dois turnos, mal têm mãos a medir ao numero de encomendas. Por ano, saem destes 6.500 metros quadrados cerca de 4 mil unidades, e a lista de espera situa-se nos 12 a 18 meses. Tudo feito à mão, como nos primórdios, ainda que o destino não seja necessariamente o porão de um avião. O chef Ferran Adrià, conta aquele diário, não dispensa um destes malotes para transportar os seus utensílios de cozinha quando viaja. Há ainda quem os use como peças decorativas, mesas de centro ou de apoio, como cofres ou caixas de joias, ou ainda para guardar roupa.

Para quem tiver acesso ao convite para os eventos que se seguem, o baú Nicolas Ghesquière pode ser visto de perto na loja Louis Vuitton em Saint-Germain-des-Prés, na capital francesa, até dia 6 de outubro, enquanto o baú Pharrell Williams estará em exibição na mostra Savoir Rêver Louis Vuitton no Hôtel Cheval Blanc, também em Paris, até 4 de outubro.