Os GNR, no dia 19, são o principal destaque da programação de outubro do Teatro Municipal da Covilhã (TMC), que inicia o mês com a peça “Guião para um país possível”, de Sara Barros Leitão, no dia 5.

No dia 23, a música volta à sala, com um concerto de Flávio Torres & Os Canalhas, que conta com a participação da Filarmónica Recreativa Cortense e de Raquel Maria.

O primeiro espetáculo do mês, “Guião para um país possível“, com dramaturgia e encenação de Sara Barros Leitão, é uma peça de teatro interpretada por João Melo e Margarida Carvalho.

A produção é criada a partir dos Diários da Assembleia da República, “para contar os últimos 50 anos da democracia parlamentar”, referiu o TMC.

A banda de pop/rock GNR sobe também ao palco às 21h30, de dia 19, para apresentar muitos dos êxitos de uma carreira de 45 anos.

Entre os espetáculos de acolhimento, o TMC recebe duas apresentações do ContraDança – Festival de Dança e Movimento Contemporâneo, sempre às 21h30.

Em 10 de outubro é a vez da performance “ATMAVICTU — sopro de vida”, pelo grupo Bestiário, e no dia 12 a peça de teatro “Os Cadáveres são bons para esconder minas”, pelo Teatrão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A companhia de dança Kayzer Ballet apresenta no dia 17 a sua nova criação: “We know of shores that speak”, com coreografia de André Mesquita e César Faria Fernandes.

Os bilhetes para os GNR custam 7,5 euros, para a peça “Guião para um país possível” seis euros e para o concerto de Flávio Torres & Os Canalhas são gratuitos.

Os ingressos são postos à venda a partir de quarta-feira, às 14h30, na bilheteira do TMC e nas plataformas digitais.