Um homem de 39 anos foi detido em Matosinhos por suspeita de tráfico de droga e de tentativa de roubo, horas antes ocorrida no Porto, revelou esta segunda-feira em comunicado a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, o suspeito dirigiu-se a um estabelecimento comercial, abordou o funcionário e, com utilização de uma arma proibida, tentou roubar bens e dinheiro, valendo a reação da vítima que chegou a envolver-se em confronto físico com o agressor.

Poucas horas volvidas, assinala a PJ, o homem foi encontrado em Matosinhos, numa busca em que teve a colaboração da PSP, acrescenta o comunicado.

No ato foi também apreendido “estupefaciente do tipo resina de canábis e MDMA-Ecstasy suficiente para centenas de doses individuais, bem como a arma proibida utilizada no roubo”, descreve a polícia de investigação.

O detido foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada medida de coação não detentiva, lê-se ainda.