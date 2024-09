A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, contratou 13 professores para lecionar nas escolas do concelho as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) gratuitas durante o ano letivo 2024/2025.

Numa nota enviada à agência Lusa, o município de Idanha-a-Nova explicou que a oferta educativa das AEC é composta por Atividade Física e Desportiva (cinco professores), Atividades Lúdico-Expressivas (cinco professores) e Atividades de Ensino de Ambiente e Sustentabilidade (três professores).

“A educação é uma das áreas prioritárias de investimento desta autarquia. Procuramos ir além das nossas competências e as AEC são exemplo disso, pois complementam e enriquecem a oferta disponibilizada pelo Ministério da Educação”, referiu o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

A juntar às AEC, a autarquia de Idanha-a-Nova volta a dinamizar as Oficinas da Música e, neste ano letivo, funciona também o projeto “PlusBand”, nos Jardins de Infância e das Escolas do 1.º Ciclo.

A “PlusBand” é uma iniciativa inovadora que leva a aprendizagem instrumental, a todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, tendo como objetivo democratizar o acesso à educação musical.

“O investimento nas AEC tem um duplo objetivo de, por um lado, garantir às crianças o acesso a mais e melhores atividades, estimulantes e enriquecedoras e, por outro lado, dar uma resposta social no domínio do apoio às famílias”, concluiu o autarca.