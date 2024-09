O espectáculo de dança “Carcaça”, de Marco da Silva Ferreira, vai estar em digressão internacional em países como França, Japão, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Austrália, Suíça e Canadá até 2025, anunciou o bailarino e coreógrafo nas redes sociais.

De acordo com uma publicação na página de Instagram do coreógrafo de Santa Maria da Feira, depois de datas em Turim, Itália, na semana passada, seguem-se apresentações em Cergy, Taipei, Quioto, Tenerife, entre muitas outras até ao final do ano.

Cidades portuguesas como Faro, Covilhã e Braga receberão também o espetáculo, no sábado, a 25 de janeiro e a 16 de maio de 2025, respetivamente.

O espetáculo é composto por dez intérpretes e dois músicos e “usa a dança como ferramenta para pesquisar sobre comunidade, construção de identidade coletiva, memória e cristalização cultural”, segundo a apresentação de “Carcaça”, quando da estreia no Teatro Rivoli, no Porto, em outubro de 2022.

Os bailarinos partem do “footwork, oriundo do clubbing e dos balls, e aproximam-se de danças folclóricas padronizadas e imutáveis que herdaram e revisitam“, acrescentava ainda o Rivoli na nota de apresentação do espetáculo.

Marco da Silva Ferreira, juntamente com a brasileira Lia Rodrigues foram finalistas da primeira edição do Prémio Internacional de Dança Rose 2025, lançado pelo teatro britânico Saddler’s Wells.

O espetáculo “Carcaça” foi premiado em 2023 com o prémio de Melhor Coreografia atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

A produção é descrita como uma tentativa de explorar a identidade portuguesa através do cruzamento de danças folclóricas e de dança contemporânea de rua e de discoteca.

Marco Ferreira da Silva nasceu em 1986 em Santa Maria da Feira e licenciou-se em fisioterapia, mas não exerceu esta profissão, dando prioridade às artes performativas. Em 2010, ganhou o concurso televisivo “Achas que Sabes Dançar”.

Como intérprete, trabalhou com Andre´ Mesquita, Hofesh Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, Paulo Ribeiro, David Marques, entre outros.