Os pais dos alunos da escola básica n.º 3 da Bobadela, no concelho de Loures, bloquearam na manhã desta segunda-feira o portão do estabelecimento com um cadeado. Queixam-se da “falta de assistentes operacionais” numa escola onde “um terço dos alunos tem necessidades educativas especiais”.

À porta, os pais dos alunos mostram cartazes onde se lê, por exemplo, que “esta escola não é um depósito”. Ana Ferreira, uma das mães presentes no protesto, mostrou o seu descontentamento, em declarações à rádio Observador, sublinhando que a “situação é insustentável”. Explica mesmo que há “102 alunos, dos quais 34 têm necessidades educativas especiais”, havendo apenas “quatro assistentes operacionais para a escola toda”. Esta encarregada de educação afirmou ainda que “as crianças estão sem o apoio necessário”.

Mas nem só os pais das crianças com necessidades especiais estão descontentes com a situação na escola. Outra encarregada de educação explicou ao Observador que a situação “afeta todos” os alunos.

O protesto apanhou alguns pais de surpresa, quando se preparavam para deixar os filhos na escola esta segunda-feira. A polícia e os bombeiros foram, entretanto, chamados para o local, sendo que o cadeado que estava a bloquear a entrada já foi cortado por operacionais dos bombeiros.