O antigo internacional Tony Popovic foi esta segunda-feira anunciado como selecionador de futebol da Austrália e vai substituir Graham Arnold, que foi demitido devido aos maus resultados na fase de qualificação para o Mundial2026.

Popovic, de 51 anos, venceu a Liga dos Campeões asiática pelo Western Sydney Wanderers em 2014, e era “o candidato ideal”, de acordo com o presidente da federação australiana, James Johnson.

“A sua experiência internacional, em particular no continente asiático, tanto como jogador como treinador, reforça a sua capacidade de guiar a Austrália nas provas internacionais”, disse o responsável.

O antigo defesa, que jogou e capitaneou o Crystal Palace, tem a missão de recolocar a Austrália na luta pela qualificação para o Mundial2026, numa altura em que os ‘socceroos’ são quintos e penúltimos no Grupo C, após uma derrota com o Bahrain (1-0) e um empate com a Indonésia (0-0), sendo que apenas os dois primeiros se apuram.

“Estou sem dúvida muito orgulhoso e plenamente consciente do peso da responsabilidade”, assegurou Popovic, que foi 58 vezes internacional pela Austrália.

Como treinador principal, Popovic passou por Western Sydney Wanderers, Karabukspor (Turquia), Xanthi (Grécia) e Melbourne Victory, clube que deixou em maio.