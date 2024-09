Esta quarta-feira falamos da utilidade da ONU. A Assembleia Geral Das Nações Unidas está reunida em Nova Iorque e por ela têm desfilado os principais líderes mundiais. No entanto, quando olhamos para conflitos como o da Ucrânia, percebemos a impotência da organização, sendo que se olhamos antes para a guerra no Médio Oriente não é apenas de impotência que se fala, é também de parcialidade ou mesmo de cumplicidade. Esta semana, numa entrevista que deu à CNN americana, António Guterres, o secretário-geral, considerou que as instituições das Nações Unidas, aliás o conjunto das instituições da governança mundial, estavam antiquadas, desadequadas e desequilibradas, o que se compreende se nos lembrarmos que foram criadas há 80 anos num mundo que era então muito diferente. Mas se uns que falam de reforma destas instituições, outros contestam cada vez mais o próprio conceito de governo mundial. É isso que queremos discutir no contracorrente. Há razões para otimismo pensando no futuro das Nações Unidas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.