O presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, disse esta quarta-feira à Lusa que estão identificadas já 51 habitações atingidas pelos incêndios, 17 das quais com perda total.

“Neste momento, estamos a fazer esse ponto da situação e temos um registo de 51 habitações atingidas pelos incêndios, das quais 17 foi perda total”, disse.

Quanto à situação atual das famílias desalojadas, António Loureiro afirmou que “há um misto de situações, sendo que umas pessoas estão em casa de familiares, outras já se conseguiu arrendar casa”.

Segundo o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, a autarquia está agora a procurar habitações disponíveis no mercado de arrendamento para realojar essas famílias, sendo o encargo com as rendas suportado pelo governo.

“O Governo comprometeu-se a apoiar com o pagamento das rendas dessas famílias que ficaram desalojadas“, revelou.

Nove pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas em consequência dos incêndios que atingiram na passada semana sobretudo as regiões Norte e Centro de Portugal.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabilizou oficialmente cinco mortos nos fogos.

Os incêndios florestais consumiram, entre os dias 15 e 20 de setembro, cerca de 135.000 hectares, totalizando este ano a área ardida em Portugal quase 147.000 hectares, a terceira maior da década, segundo o sistema europeu Copernicus.