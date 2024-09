A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na terça-feira quatro cidadãos estrangeiros em situação ilegal em Portugal, numa operação de 24 horas em que identificou 420 pessoas, informou esta quarta-feira aquela força policial.

Segundo a PSP, durante a “Operação Hermes”, executada pelo seu dispositivo de controlo de Estrangeiros e Fronteiras (DCEF), foram efetuadas três detenções por imigração ilegal, uma por incumprimento da Notificação de Abandono Voluntário e 13 notificações para comparência nos serviços públicos da AIMA — Agência para a Integração Migrações e Asilo.

A “Operação Hermes” foi composta por “diversas operações de fiscalização e verificação da permanência legal em território nacional de cidadãos estrangeiros, assim como de toda a atividade relacionada com o emprego de cidadãos migrantes em Portugal”.

Esta operação, a nível nacional, teve também como objetivos a deteção de ilícitos criminais relacionados com a imigração ilegal e o tráfico de pessoas, bem como a deteção de indícios da prática de crimes conexos, como a falsificação de documentos.

No âmbito desta ação policial, foram realizadas 44 operações, das quais 32 ações móveis na via pública, cinco em terminais rodoviários, cinco em estabelecimentos de restauração, uma a um estabelecimento comercial e outra a um estaleiro.

Paralelamente a estas operações, nos aeroportos internacionais, foram detetadas 27 medidas cautelares visando cidadãos estrangeiros e procederam-se a sete recusas de entrada por não reunirem as condições de acesso ao país.

Numa nota esta quarta-feira divulgada, a PSP afirma que irá “manter-se empenhada no incremento do controlo fronteiriço no sentido de garantir a segurança aeroportuária e de prevenir eventuais atividades ilícitas relacionadas com a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos”.