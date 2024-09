O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan garantiu quinta-feira que a eventual entrada da Turquia em grupos regionais como os BRICS ou a ASEAN não significará o abandono da NATO, aliança à qual o seu país pertence desde 1952.

Erdogan, que enfrenta críticas crescentes pelas tentativas de integrar o seu país nestas organizações, sublinhou em declarações aos jornalistas turcos, após o regresso da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, que o interesse da Turquia nestes grupos é acima de tudo económico.

“Ser um país da NATO não significa cortar os nossos laços com o mundo turco e o mundo islâmico. Os BRICS [acrónimo dos cinco primeiros membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] e a ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático] são estruturas que nos oferecem oportunidades, especialmente para desenvolver a cooperação económica”, frisou Erdogan.

“Fazer parte destas organizações não significa abandonar a NATO. Não vemos estas alianças e colaborações como alternativas entre si”, acrescentou.

Para Erdogan, os mesmos que dizem para a Turquia não aderir aos BRICS ou a outras organizações semelhantes, são os mesmos que mantêm o país “à espera às portas da União Europeia (UE) durante anos”.

“Não podemos determinar o nosso futuro com base nas suas opiniões”, destacou, numa referência às críticas europeias.

A Turquia, que é um país candidato à adesão à UE, solicitou no início de setembro a adesão ao grupo BRICS, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, bem como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irão e Etiópia, que aderiram no início deste ano.