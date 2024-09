Daniel Ricciardo vai ser substituído por Liam Lawson na RB até ao final da temporada, anunciou, esta quinta-feira, a escuderia italiana, com o piloto australiano a despedir-se pela segunda vez da Fórmula 1.

“A RB pode confirmar que Liam Lawson vai pilotar pela equipa até ao final da época de 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1, correndo ao lado de Yuki Tsunoda no Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas”, informou, em comunicado.

Depois de dias de notícias sobre a eventual saída, foi oficialmente confirmado que o neozelandês de 22 anos, que é um piloto de reserva da Red Bull desde 2022, vai substituir Daniel Ricciardo, pela segunda vez na carreira sem lugar na Fórmula 1.

Lawson regressa assim a papel de piloto efetivo na RB, depois de no ano passado ter substituído o experiente australiano em cinco corridas, após este ter fraturado o metacarpo da mão esquerda nos treinos livres do Grande Prémio dos Países Baixos, tendo como melhor classificação um nono lugar.

“Ele representou-nos na última temporada, e teve boas prestações sob circunstâncias difíceis, por isso, será uma transição natural. É fantástico ver jovens talentos da família Red Bull dar o passo seguinte”, destacou o diretor da RB.

Laurent Mekies elogiou ainda Ricciardo, destacando o seu “trabalho árduo”. “Trouxe muita experiência e talento para a equipa, com uma atitude fantástica. […] O Daniel foi um verdadeiro cavalheiro tanto dentro como fora da pista e sempre com um sorriso. Sentiremos a sua falta, mas terá sempre um lugar especial na família Red Bull“, completou.

Thank you Daniel ????

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU

