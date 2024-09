O Grande Prémio de Portugal de MotoGP de 2025 será disputado de 7 a 9 de novembro, sendo a penúltima das 22 rondas do Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo, cujo calendário foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com a comunicação dos promotores do Mundial onde corre o português Miguel Oliveira, a prova portuguesa, cuja renovação foi anunciada quarta-feira, será disputado numa fase decisiva da temporada e fora da época alta do turismo.

A 22.ª edição do GP de Portugal decorrerá pela sétima vez consecutiva no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, e antecede o fecho da temporada, previsto para Valência, em Espanha.

De acordo com o calendário esta quinta-feira conhecido, em 2025 estão previstas 22 provas, mais duas do que este ano, com o regresso da República Checa e a estreia da Hungria.

De fora fica o GP da Índia, que voltará ao calendário em 2026.

Assim, o Mundial de MotoGP arranca mais cedo, de 28 de fevereiro a 2 de março, na Tailândia, seguindo-se a Argentina, duas semanas depois, e o GP das Américas, no final de março.

O Qatar, que habitualmente acolhia a primeira prova do ano, passa a ser a quarta ronda do calendário, de 11 a 13 de abril, antes da primeira ronda europeia, com as corridas em Espanha (25 a 27 de abril), França (9 a 11 de maio), Grã-Bretanha (23 a 25 de maio) Aragão (6 a 8 de junho), Itália (20 a 22 de junho), Países Baixos (27 a 29 de junho), Alemanha (11 a 13 de julho) e República Checa (18 a 20 de julho).

Após a pausa de verão, o campeonato regressa na Áustria (15 a 17 de agosto), passando depois por Hungria (de 22 a 24 de agosto), seguindo para Barcelona (5 a 7 de setembro) e San Marino (12 a 14 de setembro).

A caravana aponta, então, para a ronda asiática, com o GP do Japão logo de 26 a 28 de setembro e Indonésia (3 a 5 de outubro), seguindo-se a Austrália (17 a 19 de outubro) e Malásia (24 a 26 de outubro), antes do regresso à Europa, com o GP de Portugal (7 a 9 de novembro) e o GP de Valência (14 a 16 de novembro), que fecha a competição.

Comparativamente com o calendário de 2024, destaque ainda para a saída definitiva do Cazaquistão, cuja prova foi cancelada este ano e substituída pelo GP da Emília Romagna, no mesmo circuito de Misano onde se disputa o GP de San Marino.

Em 2025, o Mundial de MotoGP passa por 18 países, com a Península Ibérica a acolher cinco das 22 jornadas.