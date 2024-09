O treinador do Estoril Praia não teme o jogo com o Sporting, da sétima jornada da I Liga de futebol, referindo que a equipa campeã nacional é um exemplo para o que quer construir nos canarinhos.

“Em vez de olhar para o Sporting como uma motivação extra, olhamos para o Sporting com um exemplo, uma equipa em crescimento. É uma equipa com muitos anos com o mesmo treinador, a mesma dinâmica de jogo e que foi melhorando. Cada vez que havia um problema encontraram soluções, e é assim que se faz uma equipa de futebol. É um bom exemplo do que queremos para o Estoril”, disse Ian Cathro na antevisão da partida com os ‘leões’.

O treinador britânico diz que preparou o encontro focado nas tarefas que os seus jogadores têm de desempenhar.

“Não faz parte do nosso trabalho ser a primeira equipa a ganhar ao Sporting. Para nós, cada jogo é uma oportunidade de melhorar e somar pontos. Vai ser um jogo difícil, vamos jogar contra uma muito boa equipa, bem preparada e campeã, mas vamos focar-nos no nosso trabalho”, assegurou o treinador.

O Sporting tem nesta altura o melhor ataque da prova, com 22 golos marcados, e o avançado Gyokeres continua de pé quente, mas Ian Cathro rejeita que tenha dedicado atenção especial à marcação do sueco.

“O Sporting tem várias opções, várias dinâmicas bem trabalhadas e vamos preparar todos os cenários. Gyokeres tem muita qualidade, muita capacidade, mas o Sporting tem outros jogadores. Não podemos pôr o foco num só jogador, mas na qualidade da equipa. É um erro olhar só para um jogador”, concluiu o irlandês.

O Estoril Praia, em 13.º lugar, com seis pontos, joga na sexta-feira, às 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Sporting, líder da liga portuguesa, com 18 pontos, numa partida que será arbitrada por João Gonçalves, da associação do Porto.