As ilhas das Flores e Corvo estão até à próxima madrugada sob aviso amarelo, devido às previsões de chuva, que pode ser por vezes forte, informou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, as duas ilhas do grupo Ocidental dos Açores vão estar sob aviso amarelo, por causa da “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, uma situação que se deverá manter até às 6h00 locais (7h00 em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA indicou esta manhã que os Açores poderão ser afetados a partir de sábado pela tempestade tropical Isaac, que se poderá intensificar, tornando-se num furacão de categoria 1, embora não esteja previsto que o centro passe pelo arquipélago açoriano.