A época não está a correr bem ao Manchester City. Apesar de os resultados serem bastante positivos e de já terem culminado na conquista de um troféu – a Supertaça inglesa, no desempate por penáltis com o United –, os sky blues continuam a sofrer com as muitas baixas. O nome mais recente foi o de Rodri que, na partida frente ao Arsenal, lesionou-se no início da partida e vai falhar toda a temporada. Trata-se de uma perda muito importante na equipa de Pep Guardiola, que terá agora que arranjar um substituto para o internacional espanhol, que se apresenta como um dos candidatos a melhor jogador do mundo.

“Tenho o dever de encontrar uma solução. O Rodri é insubstituível. Quando equipa não pode jogar com o melhor médio do mundo durante muito tempo, é um grande problema”, assumiu o técnico catalão sobre o melhor jogador do último Europeu e que se perfila como o principal abono de família do Manchester City: com Rodri, os cityzens perdem 11% dos jogos, mas o número sobe para mais do dobro (24%) sem o médio. Guardiola aproveitou ainda para apelidar o espanhol de “melhor médio de contenção do mundo”, pelo que a tarefa de encontrar um substituto para Rodri não será fácil. Certo é que não há nenhum jogador no plantel com o mesmo perfil.

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee. Everyone at the Club wishes him a speedy recovery ???? More information ???? — Manchester City (@ManCity) September 25, 2024

Para ocupar a posição deixada agora em aberto existem várias opções que, ainda assim, vão obrigar sempre Pep Guardiola a fazer alterações táticas dado o perfil dos jogadores. Rico Lewis, Mateo Kovacic, John Stones, Manuel Akanji, Ilkay Gündogan e Matheus Nunes são os nomes que podem entrar no lugar de Rodri, sem descartar ainda o jovem Nico O’Reilly, que foi o escolhido para a partida de terça-feira contra o Watford, na Taça da Liga (vitória por 2-1). E é aqui que o internacional português surge como uma das principais opções para ser o “novo Rodri”.

Contratado, em 2023, ao Wolverhampton por 60 milhões de euros, o antigo jogador do Sporting é visto por Guardiola como “um jogador muito bom”, “excecional”, “único” e com “qualidades especiais que poucos têm”. Para além disso, Matheus Nunes é mais ofensivo que o espanhol — o que pode ser um ponto negativo — e estreou-se a marcar pelos sky blues precisamente frente ao Watford. Caso a opção esteja noutro contexto e passe pelo mercado de transferências de janeiro, Bruno Guimarães é o principal nome no lote de opções, já que tem sido associado ao Manchester City nos últimos anos.