Duas ativistas ambientais do grupo “Just Stop Oil” foram esta sexta-feira condenadas a penas de prisão por terem atirado sopa de tomate contra o quadro “Girassóis” de Vincent Van Gogh, no museu National Gallery, em Londres, em 2022.

Phoebe Plummer, de 23 anos, foi condenada a dois anos de prisão e Anna Holland, de 22 anos, recebeu uma pena de 20 meses de prisão.

As duas ativistas deverão cumprir pelo menos metade do tempo das respetivas penas de prisão.

As duas jovens tinham sido consideradas culpadas de danos criminais em julho, após um julgamento no Tribunal Criminal de Southwark, sul de Londres.

Os factos ocorreram em 14 de outubro de 2022, quando as duas ativistas lançaram o conteúdo de duas latas de sopa de tomate contra o famoso quadro de Van Gogh como forma de protesto contra a exploração de combustíveis fósseis no Reino Unido.

A obra pintada em 1888, com um valor estimado de 86,2 milhões de euros, estava protegida por um vidro e apenas a moldura ficou ligeiramente danificada.

Na altura, o grupo “Just Stop Oil” pedia a paragem imediata de todos os novos projetos de petróleo e gás no Reino Unido, uma medida com a qual o novo Governo britânico trabalhista se comprometeu.

O grupo exige agora o fim da extração e o uso de combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão) até 2030.

Segundo o grupo, outros 12 ativistas estão atualmente a cumprir penas de prisão e 11 estão em prisão preventiva por “atos pacíficos de resistência civil”.

Citada num comunicado, uma das ativistas condenadas esta sexta-feira, Phoebe Plummer, disse que receberia a sentença “com um sorriso”.

“Encontrei paz ao fazer o que posso para evitar que milhões de pessoas inocentes sofram e morram”, disse a ativista no mesmo comunicado.

O grupo ambientalista reagiu na rede social X à decisão da justiça britânica em relação às duas ativistas, declarando: “Um vidro de um quadro acaba de ser mais protegido do que vidas humanas”.

“Just Stop Oil” reage a condenação com novo ato de protesto

Cerca de uma hora depois de Plummer e Holland terem sido condenadas, três ativistas da “Just Stop Oil” voltaram a atirar sopa de tomate sobre o mesmo quadro de Van Gogh, numa ação de protesto idêntica à que levou à condenação.

Para além do quadro “Girassóis” de 1888, os ativistas também visaram a obra paralela de 1889. Os três ativistas, Phil Green, de 24 anos, Ludi Simpson, de 71 anos e Mary Patricia Sommerville, de 77 anos, terão entrado na exposição do pintor neerlandês, na National Gallery, por volta das 14h30 desta sexta-feira, avança o The Guadian.

“Há pessoas que estão na prisão por exigirem o fim da utilização de petróleo e gás, algo que é agora política do governo, depois de ações disruptivas e pressão política. As gerações futuras vão olhar para estes prisioneiros como estando no lado certo da história“, afirmou um dos ativistas, num vídeo partilhado pelo grupo de ação climática no X.

???? BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED ???? 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery. ➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) September 27, 2024

Simpson, outro dos ativistas, reconheceu que serão responsabilizados por esta ação e terão de enfrentar a justiça, mas questionou: “Quando é que os executivos dos combustíveis fósseis e os políticos que compraram vão ser responsabilizados pelos danos criminais que estão a impor a todos os seres vivos?”, cita o jornal britânico.