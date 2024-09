Inicialmente prevista para arrancar a 1 de outubro, a campanha de vacinação gratuita contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para crianças vai, afinal, começar a 15 de outubro. O atraso foi justificado com questões de logística “relacionadas com a disponibilidade e entrega das doses”.

Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde indica que as vacinas podem proteger 62 mil crianças e estarão disponíveis em maternidades dos setores público, privado e social para as crianças nascidas entre 1 de outubro de 2024 e 31 de março de 2025. Já nas instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estarão disponíveis para crianças nascidas entre 1 de agosto de 2024 e 30 de setembro de 2024, assim como para crianças com fatores de risco definidos.

A imunização terá um custo estimado de 13,6 milhões de euros. Partiu de uma sugestão da DGS tendo em conta a “epidemiologia da infeção em Portugal, o risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização, assim como a segurança do medicamento”.