O Governo dos Açores decidiu interditar temporariamente a pesca de mero, numa altura em que está a monitorizar a espécie, após terem sido observadas alterações de comportamento e morfologia, foi anunciado esta sexta-feira.

“Considerando que a partir de 1 de outubro a pesca do mero seria reaberta (está fechada desde 8 de agosto), justifica-se, por motivos de interesse público, a adoção de várias medidas de gestão precaucionária do recurso, decidindo o Governo Regional dos Açores interditar, a título temporário, a captura, manutenção a bordo, transbordo, descarga e venda da espécie mero“, lê-se numa nota da secretaria regional do Mar e das Pescas.

O Governo regional tem estado a monitorizar esta espécie, após terem sido observadas alterações de comportamento e de morfologia, como manchas, descamação e distensão abdominal.

Os avistamentos ocorreram na primeira semana de setembro, com particular incidência ao largo das ilhas das Flores e do Corvo. Recentemente, estenderam-se a ilhas do grupo central.

O executivo disponibilizou um formulário ‘online’ para o registo dos avistamentos, disponível em https://e-form.azores.gov.pt/formulario/447.

Paralelamente, vai criar um grupo de trabalho, coordenado pela Direção Regional das Pescas, com especialistas e entidades locais.