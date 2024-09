Siga aqui o liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

As forças armadas de Israel eliminaram, no ataque “cirúrgico e preciso” levado a cabo na quinta-feira em Beirute, mais quatro altos responsáveis do Hezbollah, incluindo um comandante que estava na organização desde os anos 80 e que, além de ter orquestrado os ataques (com mísseis e drones) a Israel, também terá orientado os rebeldes houthis, do Iémen, nos seus ataques no Mar Vermelho.

Mohammed Surur (Srour) é descrito como o líder do Comando Aéreo do Hezbollah. O homem alistou-se no Hezbollah na década de 1980, segundo a imprensa israelita e, nas últimas décadas, liderou projetos para produção de drones no Líbano, tendo montado várias infraestruturas dedicadas a esse trabalho.

Algumas dessas “fábricas de drones” funcionam, segundo fontes militares citadas pela imprensa israelita, por baixo de edifícios habitacionais em Beirute, bem como noutras partes do Líbano. A convicção das Forças de Defesa de Israel é que este homem foi o “maestro” de vários ataques com drones contra forças militares israelitas, desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

De acordo com a televisão Al-Arabiya, citada pelo jornal israelita Haaretz, este responsável voou do Iémen para o Líbano há apenas três dias. De acordo com a notícia, Surur também supervisionava o lançamento de mísseis e drones pelas forças houthi.

Este comandante foi morto na quinta-feira e, segundo o canal saudita Al-Hadath, o ataque em Beirute foi realizado em Dahiyeh, uma zona muito próxima de onde foi morto, na sexta-feira passada, o chefe de operações do Hezbollah, Ibrahim Aqil, que era o responsável pelos sistemas de mísseis do Hezbollah.

Ibrahim Aqil foi um dos 12 alvos que Israel eliminou na semana passada, uma iniciativa que levou o líder do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, a lançar um aviso a Israel: “A força organizacional e recursos humanos do Hezbollah são muito fortes e não ficarão muito afetados pela morte de um comandante sénior, mesmo que seja uma perda significativa”.

Apesar deste aviso, Israel continua a tentar decapitar a liderança operacional do Hezbollah e o ataque desta quinta-feira não só eliminou Mohammed Surur como, também, o seu adjunto: ⁠Abbas Ibrahim Sharaf Ad-Din.

Por outro lado, segundo a informação transmitida pela imprensa israelita, também foi neutralizado Hussein Hany, um membro destacado da unidade de mísseis do Hezbollah que “era próximo de Fuad Shukr”.

Este era um líder do Hezbollah que foi assassinado no final de julho e que, de acordo com as informações obtidas pelos serviços secretos israelitas, era uma figura-chave na integração dos mísseis teleguiados cedidos pelo Irão. Fuad Shukr, que foi morto num ataque aéreo a 30 de julho, era considerado responsável pelos ataques na região (ocupada por Israel) de Golan Heights, onde um rocket atingiu um campo de futebol e matou 12 crianças.

Ainda nesta quinta-feira, mas num outro ataque que não aquele que foi noticiado em Beirute, também foi eliminado Fuad Shafiq Khaz’al Khanafer, que segundo as forças armadas de Israel era um importante operacional da unidade de mísseis terra-terra do Hezbollah.

“Estes terroristas eram fonte de liderança e experiência dentro da organização terrorista que é o Hezbollah e, ao longo dos anos, lideraram várias operações terroristas com o objetivo de fazer mal ao Estado de Israel”, dizem as Forças de Defesa de Israel em comunicado.