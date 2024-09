Marta Temido diz que intervenção de Lacerda Sales “não é normal” (e faz ‘mea culpa’). Mas empurra decisão de consulta clínicos

Ex-ministra responsabiliza Hospital de Santa Maria pela marcação da consulta

A agora eurodeputada atribuiu ao “médico” de Santa Maria a responsabilidade pela marcação da consulta para as crianças. “O responsável pela marcação da consulta é o médico. Aqui, parece-me que houve a iniciativa clínica do médico [para marcar a consulta]”, disse a agora eurodeputada. Já antes, em resposta à deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua, a antiga governante considerou que o médico que “pegou no caso” foi “responsável pelo tratamento e pelo encaminhamento, mesmo que tenha havido uma ação da parte do gabinete da secretaria de Estado”.

Por outro lado, a ex-ministra assumiu a sua própria responsabilidade no caso, enquanto ministra da Saúde à data dos factos. “Tenho uma responsabilidade política? Tenho. Podia ter feito alguma para modificar o rumo dos acontecimento se tivesse sabido? Talvez sim”, reconheceu Marta Temido, em resposta a André Ventura, e reforçando uma ideia que já tinha deixado antes, quando foi questionada pelo deputado do CDS-PP João Almeida sobre se sentia responsabilidade por alguém sob a sua tutela (neste caso, o ex-secretário de Estado Lacerda Sales) e pelas suas ações. A ex-ministra disse subscrever a resposta que o ex-primeiro-ministro António Costa deu à CPI.

“Subscrevo a ideia de que os governantes são responsáveis pelos atos das suas equipas. A minha equipa envolvia o secretário o Estado [Lacerda Sales]”, lembrou Marta Temido. “Claramente, deixou-se que uma situação em que duas pessoas, que tiveram acesso a um medicamento e não passaram à frente de ninguém, se transformasse no tema que temos aqui. Isso é um facto muito perturbador sobre o qual não posso deixar de me questionar se não teria feito algo de outra maneira“, admitiu a ex-ministra da Saúde.

Marta Temido recusou revelar conversas com Lacerda Sales depois de caso ser público

A ex-ministra da Saúde revelou também que falou com o à época seu secretário de Estado Lacerda Sales quando soube do caso das gémeas, em 2023, mas recusou revelar o teor da conversa. “Falei com o Dr. António Lacerda Sales. Eu não revelo conversas privadas”, respondeu Marta Temido, embora já no final da audição tenha levantado um pouco o véu sobre o que disse ao ex-governante. “Viste aquilo?”, terá perguntado Marta Temido a Lacerda Sales, depois de ter sido emitida a primeira peça televisiva sobre o caso das gémeas, no início de novembro do ano passado.

“Essas conversas foram mantidas numa fase muito inicial deste processo, das primeiras reportagens, e depois penso que, como é da natureza das coisas, todos nós nos preservamos uns aos outros de trocar informação sobre o tema”, acrescentou. “O melhor é mantermos distância entre nós para não se gerarem outras interpretações”, disse a ex-ministra da Saúde, em resposta ao deputado do PSD António Rodrigues, sobre as conversas com o seu ex-secretário de Estado.